Röportajda skandal: Nevşin Mengü’yü kesip Ersin Düzen’i eklediler!
Nevşin Mengü'nün milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol ile yaptığı söyleşiden Mengü çıkartılarak Ersin Düzen'in görüntüleri konuldu. Youtube'a yüklenen video bir süre sonra kaldırıldı.
343 Digital isimli Youtube kanalında, milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol ile 2023 yılının Aralık ayında yapılan söyleşiden Nevşin Mengü çıkarılarak yerine Ersin Düzen’i görüntüleri eklendi.
Konuya ilişkin Naz Aydemir Akyol, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Aralık ayında Nevşin Mengü ile "Nevşin ile Nirvana" programı için yapılan röportajımın, başka bir kanal için hazırlanarak sonradan başka bir sunucunun montajlanmasıyla, yapıldığı tarihten 8 ay sonra yayınlanmasına bir anlam veremedim. Bilginize sunarım” ifadelerini kullandı.
Paylaşımın ardından 343 Digitale Youtube kanalı, Ersin Düzen’in görüntülerinin yer aldığı programın sosyal medya paylaşımlarını kaldırdı.
Program daha sonra Youtube kanalından da kaldırıldı.
Aralık ayında Nevşin Mengü ile "Nevşin ile Nirvana" programı için yapılan röportajımın, başka bir kanal için hazırlanarak sonradan başka bir sunucunun montajlanmasıyla, yapıldığı tarihten 8 ay sonra yayınlanmasına bir anlam veremedim. Bilginize sunarım. pic.twitter.com/pT4qnhpvtG— Naz Aydemir Akyol (@nzydmr11) August 5, 2024
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