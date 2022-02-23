RTÜK 72 saat vermişti: DW ve VOA'dan kritik lisans kararı
RTÜK, Deutsche Welle (DW), Voice of America (VOA) ve Euronews'a Türkiye'de çevrimiçi faaliyet göstermek için gerekli olan izne başvurmaları için 72 saat süre tanımıştı. DW ve VOA lisans için başvuru yapmayacaklarını duyurdu.
Alman haber kuruluşu Deutsche Welle (DW) ve ABD merkezli Voice of America (VOA) Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Türkiye'de çevrimiçi yayın yapmak için talep ettiği lisans için başvuru yapmayacaklarını açıkladı.
Bu adım kuruluşlara ait web sitelerine Türkiye'den erişim engeli getirilebileceği anlamına geliyor.
72 SAAT SÜRE TANIMIŞTI
Pazartesi televizyon ve radyo yayınlarını denetleyen RTÜK Deutsche Welle, Voice of America ve Euronews'a Türkiye'de çevrimiçi faaliyet göstermek için gerekli olan izne başvurmaları için 72 saat süre tanımıştı.
Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg bu adımın uluslararası basını kısıtlamak için atıldığını ve bu konuyu Türk mahkemelerine taşıyacaklarını dile getirdi.
"SANSÜR İHTİMALİNİ DOĞURUYOR"
Limbourg, "(Bu adım) Türk yetkililere silinmesini talep ettikleri haberin silinmemesi durumunda tek bir haber nedeniyle tüm hizmetleri durdurma yetkisini tanıyor. Bu da sansür ihtimalini doğuruyor" dedi.
VOA'dan yapılan basın açıklamasında "VOA düzenleyici kurumların sansür ve haber kaldırma taleplerine göre hareket edemez ve böyle bir sansüre tabi tutulmayı kabul edemez" ifadesi yer aldı.
ENGELLEME OLURSA DİYE REHBER YAYINLADILAR
Voice of America Twitter üzerinden erişimin engellenmesi durumunda sitelerine nasıl girilebileceğini gösteren bir yazı paylaştı.
RTÜK, verilen süre içerisinde lisans başvurusunda bulunmayan kuruluşların web sitelerine erişim engeli getirilmesini mahkemeden talep edebilecek. Son kararı ise mahkeme verecek.
İlgili Haberler
- Rusya, Deutsche Welle'nin yayınlarını yasakladı
- Deutsche Welle skandalı mahkemeye taşıdı
- Yeni Dışişleri Sözcüsü Deutsche Welle'e konuştu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
En Çok Okunan Haberler
- Afganistan'dan çocuk felcine karşı aşılanma kampanyası
- Bulanık görme 'şeker' habercisi mi?
- 'Akciğer kanseri 30'lu yaşlara kadar indi'
- Ailesinde kolon kanseri olanlar dikkat!
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!