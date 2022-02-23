RTÜK 72 saat vermişti: DW ve VOA'dan kritik lisans kararı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 20:32

Alman haber kuruluşu Deutsche Welle (DW) ve ABD merkezli Voice of America (VOA) Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Türkiye'de çevrimiçi yayın yapmak için talep ettiği lisans için başvuru yapmayacaklarını açıkladı.

Bu adım kuruluşlara ait web sitelerine Türkiye'den erişim engeli getirilebileceği anlamına geliyor.

72 SAAT SÜRE TANIMIŞTI

Pazartesi televizyon ve radyo yayınlarını denetleyen RTÜK Deutsche Welle, Voice of America ve Euronews'a Türkiye'de çevrimiçi faaliyet göstermek için gerekli olan izne başvurmaları için 72 saat süre tanımıştı.

Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg bu adımın uluslararası basını kısıtlamak için atıldığını ve bu konuyu Türk mahkemelerine taşıyacaklarını dile getirdi.

"SANSÜR İHTİMALİNİ DOĞURUYOR"

Limbourg, "(Bu adım) Türk yetkililere silinmesini talep ettikleri haberin silinmemesi durumunda tek bir haber nedeniyle tüm hizmetleri durdurma yetkisini tanıyor. Bu da sansür ihtimalini doğuruyor" dedi.

VOA'dan yapılan basın açıklamasında "VOA düzenleyici kurumların sansür ve haber kaldırma taleplerine göre hareket edemez ve böyle bir sansüre tabi tutulmayı kabul edemez" ifadesi yer aldı.

ENGELLEME OLURSA DİYE REHBER YAYINLADILAR

Voice of America Twitter üzerinden erişimin engellenmesi durumunda sitelerine nasıl girilebileceğini gösteren bir yazı paylaştı.

RTÜK, verilen süre içerisinde lisans başvurusunda bulunmayan kuruluşların web sitelerine erişim engeli getirilmesini mahkemeden talep edebilecek. Son kararı ise mahkeme verecek.