Fatih Altaylı'dan RTÜK Başkanı Şahin'e yanıt: 'Bizim kitabımız dürüst kitaptır'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 10:00

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 11:37

Gazeteci ve televizyon programcısı Fatih Altaylı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin arasındaki gerilim büyüyor.

Altaylı, konteyner evler yapmak için bir kampanya yayını istediklerini, ancak RTÜK tarafından engellendiklerini duyurmuştu. RTÜK Başkanı Şahin ise yaptığı yazılı açıklamayla gazeteciyi 'manipülasyon' yapmakla suçlamıştı:

Fatih Altaylı, Şahin'in 'manipülasyon' açıklamasına dün geceki yayınında yanıt verdi.

Adını anmadan "Bazıları demişler ki 'Fatih Altaylı manipülasyon yapıyor.' Buradaki herkes de şahittir ki ben hayatımda hiçbir şeyi manipülasyon yapmadım. Fatih Altaylı manipülasyon yapmaz. İstediğiniz kutsal ne varsa üstüne basıp konuşuruz. Fatih Altaylı hiçbir alanda manipülasyon yapmamıştır, bunu bilin" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"BU MESLEĞI BIRAKIRIM, MANIPÜLASYON YAPMAM"

"Bu mesleği bırakırım, manipülasyon yapmam. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kimsenin oyuncağı hayatımız boyunca olmadık, olmamaya gayret ettik. Bilmeden sürç-i lisan etmiş her zaman olabiliriz. Yanıltılmış, buna bağlı olarak yanlış bir şey söylemiş olabiliriz. Ama manipülasyon yapmak bizim kitabımızda yazmaz. Bizim kitabımız dürüst kitaptır. Biz hakikatten bahsederiz. İsteyen rahatsız olur, isteyen tehdit eder, hiç bunlara pabuç bırakmadım hayatımda. Herkese iyi geceler. Aklımız, fikrimiz, her şeyimiz deprem bölgesinde."

Bu sırada programın konuklarından İlber Ortaylı da "Hâlâ böyle işlerle uğraşan herifler var mı? Bu adamları önce tımarhaneye sonra hapishaneye koymalı" yorumunda bulundu.