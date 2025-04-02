RTÜK Başkanı Şahin'den 'boykot' tehdidi: "Çağrıda bulunan, destek veren kanallar ve yayınlar takip edilmekte olup, gereği yapılacak"
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün yapılan genel tüketim boykotunu işaret ederek ''Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır'' dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 2 Nisan genel tüketim boykotunu hedef göstererek medyaya 'tehdit' niteliğinde uyarılar yaptı.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değer ve kazanımlarının sarsılmaya çalışıldığını" öne sürerek şunları kaydetti:
"Ancak bu büyük millet kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. Milli ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz.
''GEREĞİ YAPILACAK''
Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur."
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