Ümit Özdağ'dan RTÜK'ün 'ekran karartma' kararına tepki: 'Düşman ceza hukuku anlayışı...'
Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, RTÜK'ün Sözcü TV, Halk TV, Now TV ve Tele 1'e verdiği cezalara ilişkin tepki gösterdi. Özdağ, sosyal medya hesabından, "Bu düşman ceza hukuku anlayışının yargıdan idareye sıçradığının en açık kanıtıdır" ifadelerini kullandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonların ardından başlayan protestoları yayımlayan muhalif kanallara ceza yağdırdı.
Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Tele 1, Halk TV ve Now TV'ye de idari para cezası ile program durdurma cezası verildi. Öte yandan Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarına 72 saat içerisinde lisans alınmaması halinde, erişim yasağı getirme kararı alındı.
Söz konusu karara bir tepki de Ümit Özdağ'dan geldi.
"64 GÜN MÜCADELE ETTİM..."
Özdağ, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"64 gün mücadele ettim. Sonunda 2 gün önce Sözcü TV’yi Silivri cezaevine bağlatmayı başardım. Şimdi RTÜK, Sözcü TV’ye 10 gün yayın yasağı getirmiş.
Sözcü TV'ye geçmiş olsun! Bu düşman ceza hukuku anlayışının yargıdan idareye sıçradığının en açık kanıtıdır. Sözcü TV’ye, Halk TV’ye, Now TV’ye Tele 1’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
64 gün mücadele ettim. Sonunda 2 gün önce Sözcü TV’yi Silivri cezaevine bağlatmayı başardım.— Ümit Özdağ (@umitozdag) March 28, 2025
Şimdi RTÜK, Sözcü TV’ye 10 gün yayın yasağı getirmiş.
Sözcü TV'ye geçmiş olsun!
Bu düşman ceza hukuku anlayışının yargıdan idareye sıçradığının en açık kanıtıdır.
Sözcü TV’ye, Halk… pic.twitter.com/hZOjZChMn2
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