RTÜK Başkanı Şahin’i kendi kurumu yalanladı

Gazeteci Timur Soykan “Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi” başlıklı yazısında Ayhan Bora Kaplan’ın paravan şirketler aracılığıyla sadece Halkbank’tan 550 milyon TL’den fazla kredi aldığını iddia etti. Bunun üzerine aynı zamanda Halkbank Yönetim Kurulu üyesi olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in talebiyle televizyon kanallarının arandığı ve söz konusu haberi yapan kanallara ceza uyarısı verildiği ileri sürüldü.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 27.08.2024 - 04:00
RTÜK Başkanı Şahin’i kendi kurumu yalanladı
Abone Ol google-news

Bunun üzerine Şahin de “Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine yapıcı ikazlardır. Yapılan yalan, yanlış veya manipülasyon amaçlı haberin düzeltilmesi uyarısıdır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Şahin’in bu sözlerini Meclis gündemine taşıdı ve önergesinde “Şahin’in görev tanımında yapıcı ikaz var mıdır? Yayınlara önceden müdahale sansür değil midir?” sorularını yöneltti.

Bulut’un sorularına RTÜK’ten gelen yanıtta, “yapıcı ikaz” adı altında herhangi bir faaliyetlerinin bulunmadığı belirtildi. CHP’li Bulut, “Verilen yanıt suçun kanıtı niteliğindedir. RTÜK başkanı haddini aşmış, hukuku çiğnemiştir” ifadelerini kullandı.


RTÜK haberleri Burhanettin Bulut haberleri manipülasyon haberleri

İlgili Haberler

HABER-SEN: TRT, RTÜK ve İletişim Başkanlığı çeteleşti

HABER-SEN: TRT, RTÜK ve İletişim Başkanlığı çeteleşti
RTÜK ve yargı

RTÜK ve yargı
Kısıtlamalar sokağa indi... Sokak röportajları RTÜK radarında!

Kısıtlamalar sokağa indi... Sokak röportajları RTÜK radarında!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler