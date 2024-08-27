RTÜK Başkanı Şahin’i kendi kurumu yalanladı

Yayınlanma: 27.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 04:00

Bunun üzerine Şahin de “Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine yapıcı ikazlardır. Yapılan yalan, yanlış veya manipülasyon amaçlı haberin düzeltilmesi uyarısıdır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Şahin’in bu sözlerini Meclis gündemine taşıdı ve önergesinde “Şahin’in görev tanımında yapıcı ikaz var mıdır? Yayınlara önceden müdahale sansür değil midir?” sorularını yöneltti.

Bulut’un sorularına RTÜK’ten gelen yanıtta, “yapıcı ikaz” adı altında herhangi bir faaliyetlerinin bulunmadığı belirtildi. CHP’li Bulut, “Verilen yanıt suçun kanıtı niteliğindedir. RTÜK başkanı haddini aşmış, hukuku çiğnemiştir” ifadelerini kullandı.

