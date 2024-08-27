RTÜK Başkanı Şahin’i kendi kurumu yalanladı
Gazeteci Timur Soykan “Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi” başlıklı yazısında Ayhan Bora Kaplan’ın paravan şirketler aracılığıyla sadece Halkbank’tan 550 milyon TL’den fazla kredi aldığını iddia etti. Bunun üzerine aynı zamanda Halkbank Yönetim Kurulu üyesi olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in talebiyle televizyon kanallarının arandığı ve söz konusu haberi yapan kanallara ceza uyarısı verildiği ileri sürüldü.
Bunun üzerine Şahin de “Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine yapıcı ikazlardır. Yapılan yalan, yanlış veya manipülasyon amaçlı haberin düzeltilmesi uyarısıdır” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Şahin’in bu sözlerini Meclis gündemine taşıdı ve önergesinde “Şahin’in görev tanımında yapıcı ikaz var mıdır? Yayınlara önceden müdahale sansür değil midir?” sorularını yöneltti.
Bulut’un sorularına RTÜK’ten gelen yanıtta, “yapıcı ikaz” adı altında herhangi bir faaliyetlerinin bulunmadığı belirtildi. CHP’li Bulut, “Verilen yanıt suçun kanıtı niteliğindedir. RTÜK başkanı haddini aşmış, hukuku çiğnemiştir” ifadelerini kullandı.
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