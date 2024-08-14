HABER-SEN: TRT, RTÜK ve İletişim Başkanlığı çeteleşti

Yayınlanma: 14.08.2024 - 16:50

Güncelleme: 14.08.2024 - 16:50

Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (HABER-SEN) Merkezi Yönetim Kurulu, AKP’nin kuruluş yıldönümünde “yanlı” yayınlar yapan TRT Haber ile muhalif kanallara sık sık ceza veren RTÜK’e ilişkin sert bir açıklamada bulundu.

HABER-SEN Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Genel Başkan Mesut Balcan, TRT Haber’in, AKP’nin 12 Ağustos’taki kuruluş yıl dönümünü bir “demokrasi mücadelesi” olarak sunarak, iktidarın propagandasını yaptığını ifade etti.

BRTÜK’ün seçim yasaklarını ihlal ettiği ve hükümet propagandası yaptığı gerekçesiyle TRT Haber hakkında inceleme başlattığını hatırlatan Balcan “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2019 yılından beri görevini dikkatle yürütmekte ve muhalefeti susturup, AKP’ye yakın kanalları, özellikle de kamu hizmeti yayıncılığı yapması gereken TRT’yi göstermelik soruşturmalar ve cezalarla korumaktadır” dedi.

“EKER BU YETKİYİ KİMDEN ALIYOR?”

TRT Haber Koordinatörlüğüne atanan Mücahid Eker’i de eleştiren Balcan, “İşte yine bir örneğini 12 Ağustos’ta yaşadık. AKP’nin kuruluş yıldönümü TRT Haber ekranlarında bir demokrasi mücadelesi olarak anlatıldı ve açıkça iktidar propagandası yapıldı. İletişim Başkanlığı’ndan devşirilen TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker, bu yetkiyi kimden almaktadır? Tarafsızlık ilkesini çiğneyen bu liyakatsiz yöneticiler cezalandırılacak mı? Yine göstermelik bir soruşturma mı yapılacak?” diye sordu.

"ÖDÜLLENDİRİLİYOR VE HIZLA TERFİ EDİYORLAR"

RTÜK’ün muhalif kanallara uyguladığı cezalar ve AKP’ye yakın kanallara gösterdiği hoşgörüdeki çifte standarda dikkat çeken Balcan, “Muhalif kanallara ağır cezalar verilip ekranlar karartılırken, TRT’de AKP ve yandaşlarının propagandasını yapan yöneticiler ödüllendiriliyor ve hızla terfi ediyorlar. Bu süreçte TRT ve çalışan emekçiler, vatandaşın gözünde güvenilirliğini kaybediyor” şeklinde konuştu.

Balcan, İletişim Başkanlığı, RTÜK ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’nun (BTK) iş birliği ile Türkiye’yi şekillendirme çabalarının devam ettiğini belirterek, “Yayın yasakları ve bant daraltmalarla RTÜK ve BTK neyi amaçlıyor? Bu hukuksuz düzenin dayanağı nedir? Yargı sopasını kime karşı sallıyorlar?” sorularını yöneltti.

“YENİ TÜRKİYE’Yİ KABUL ETMİYORUZ”

HABER-SEN olarak, bu çarpık düzenin karşısında olduklarını belirten Balcan, “Çeteleşmiş ve hükümet propagandası yapan bu kurumlar bir an önce vatandaşın tarafına dönmelidir. Sadece basın yayın alanında değil, hayatın her alanında uygulanan baskılar bizi hızla geriye götürmektedir. Tamamen İstibdat Dönemi’ne giren bu ‘Yeni Türkiye’yi kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.