RTÜK Başkanı’ndan Mansur Yavaş’a yanıt

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın AKP’nin ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un kızlarının KPSS'ye girmeden RTÜK'te çalışmaya başladığı iddialarına ilişkin "Hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için haksız, sınavsız ve usulsüz işlem yapılmamıştır" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 20:21
RTÜK Başkanı’ndan Mansur Yavaş’a yanıt
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Elmadağ'daki iftar programında yaptığı konuşmada, AKP ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un kızlarının KPSS'ye girmeden RTÜK'te memur olarak çalışmaya başladığını iddia etmişti. 

Altınok da bu iddialar üzerine bugün yaptığı açıklamada "Londra’da kızına kurduğu şirketin ortaklarını açıklasın. Londra’daki daireyi hangi parayla aldığını sorun" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de bugün sosyal hesabından yaptığı açıklamayla hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için haksız, sınavsız ve usulsüz işlem yapılmadığını belirtti. 

Şahin'in açıklaması şöyle: 

"31 Mart 2024 yerel seçimlerine çok az bir zaman kala, gerek bazı adayların gerekse birtakım medya kuruluşlarının mesnetsiz, asılsız iddiaları sanki gerçekmiş gibi yayınlayarak kurumumuz ve çalışanları üzerinden algı oluşturma çabası kabul edilemez. RTÜK’te yapılan tüm atamaların ve Üst Kurulumuza diğer kamu kurumlarından geçişlerin tamamı 30 yıldır ilgili Kanun tarafından belirlenen yöntemlerle usulüne uygun olarak yapılmaktadır. Yapılan atamalar yürütülen hizmetlerin gereği olarak yerine getirilmektedir. Hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için haksız, sınavsız ve usulsüz işlem yapılmamıştır. Seçim döneminde söyleyecek sözü olmayan, anlatacak bir tane icraatı bulunmayan kişilerin kurumumuz üzerinden yalan ve yanlış algı oluşturma çabalarına müsaade etmeyeceğiz."


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