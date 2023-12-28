RTÜK bugün 'Kızıl Goncalar'ı görüşecek

Yayınlanma: 28.12.2023 - 09:24

Güncelleme: 28.12.2023 - 09:24

FOX TV’de yayınlanan, başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın yer aldığı, Faniler adlı hayali bir tarikatın hikâyesini anlatan Kızıl Goncalar ilk bölümü ile tarikatların hedefi haline gelmiş ve RTÜK inceleme başlatmıştı.

Kurul bugün kritik bir toplantı yapacak. Gündemde çok sayıda izleme raporu yer alıyor. Raporda günlerdir hedef gösterilen “Kızıl Goncalar” dizisi mercek altına alındı.

Şimdiye kadar dizi hakkında RTÜK’e 31 binin üzerinde şikayet ulaştı. İzleyici bildirimlerini dikkate alan RTÜK, toplantıda ilk olarak tartışmalı diziyi görüşecek.

YAPIM ŞİRKETİNDEN 'RTÜK' AÇIKLAMASI

Öte yandan dizinin yapım şirketi dün konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Şirketimiz tarafından yapımı gerçekleştirilen Kızıl Goncalar isimli dizimizle ilgili RTÜK’ün inceleme başlattığı ve karar aşamasında olduğu şu günlerde, ‘dizimize verilecek cezadan memnun olacağımızı’ iddia eden haberler tamamen manipülasyon ürünü ve dizimize ve şirketimize zarar vermeye ve RTÜK Üst Kurulu Üyelerini, inceleme ve karar aşamasında, şirketimiz aleyhine ceza verilmesi için olumsuz etkilemeye yönelik kasıtlı haberlerdir. Şirketimiz 30 yıldır tv ve sinema filmi yapımcılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup, resmi makamların ve Özellikle RTÜK Üst Kurulunun vereceği her karara saygılı olacaktır. RTÜK Başkanımız Ebubekir Şahin Bey ve Sayın Üyelerimizin Türk Milleti adına doğru kararı vereceklerine olan inancımız da tamdır. Saygılarımızla kamuoyuna arz olunur.”