Kızıl Goncalar reytingleri salladı: ABC1 kategorisinde en çok izlenen dizi oldu

İktidar medyası ve İsmailağa cemaati tarafından hedef alınan, RTÜK'ün inceleme başlattığı 'Kızıl Goncalar' dizisinin ikinci bölümü de büyük ses getirdi. Günlerdir hedef alınan dizi, ABC1 kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:28
Kızıl Goncalar reytingleri salladı: ABC1 kategorisinde en çok izlenen dizi oldu
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Yayımlandığı ilk günden beri iktidara yakın medya ve cemaatler tarafından hedef gösterilen, afişlerine saldırı düzenlenen, RTÜK'ün inceleme başlattığı ve son olarak mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisi, dün ikinci bölümüyle ekrana geldi.

REYTİNLERE DAMGA VURDU

Gold Film tarafından yapılan ve yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu; başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz yer aldığı dizinin reytingleri de açıklandı.

Bu sabah paylaşılan verilere göre; dizi, ABC1 kategorisinde en çok izlenen dizi oldu. 

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta ilk bölümü ekrana gelen FOX’un Gold Film imzalı dizisinin önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı milyonlarca lira harcanarak yeniden dekore edilen 2 mekanındaki çekim izinleri bütün ödemeleri yapıldığı halde iptal edilmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; bir engel de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan Okmeydanı Darülaceze’den gelmişti.

Dizinin doktor Levent’i Özcan Deniz’in hastane sahnelerinin çekildiği mekandaki çekim izinleri bizzat gelen talimatla iptal edillmişti. Set ikinci kez durmuştu. Çekimler için yeni mekan arayışı başlamıştı.


Kızıl Goncalar

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