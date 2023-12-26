Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'Kızıl Goncalar' yorumu

Yayınlanma: 26.12.2023 - 09:29

Güncelleme: 26.12.2023 - 09:29

FOX TV’de yayınlanan, başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın yer aldığı, Faniler adlı hayali bir tarikatın hikâyesini anlatan Kızıl Goncalar ilk bölümü ile tarikatların hedefi haline gelmiş ve RTÜK inceleme başlatmıştı. Dizinin afişlerine de boyalı saldırı düzenlenmişti.

MANTIK ÖNERMESİ

Dizinin dün akşam yayınlanan 2. bölümüne “denklem sahnesi” damgasını vurdu.

Beyaz tahtada Suavi’ye mantık önermesini konusunu anlatan Zeynep, kapalı kızların okutulmadığı zihniyete dikkat çekti.

Dizide Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem karakterinin kızı olan Zeynep, kız çocuklarının okula gönderilmesini bir mantık önermesi ile ele aldı.

Tarikatın başındaki "Efendi Hazretleri" ile Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakterinin babasını canlandıran Suavi arasında kurduğu önerme sonunda her ikisi de birbirine denk çıktı.

Zeynep, daha sonra “Olan hep kızlara oluyor. Ne farkınız var? Aynısınız” diyerek daha modern görünen Suavi’nin aslında tarikat şeyhiyle aynı zihniyette olduğunu ifade etti. Zeynep sahnenin ardından da odayı terk etti.

Zeynep'in hiç konuşmadan çok şey anlattığı bu sahne sosyal medyada gündem oldu.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ: HERKES İZLEMELİ

Dikkat çeken sahneye ilişkin bir değerlendirme de Ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi.

Demirtaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu sahne inanılmaz. Bu dizinin muhakkak devam etmesi lazım: Herkesin izlemesi lazım."