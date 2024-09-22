RTÜK 'gündüz kuşağı programları' için harekete geçiyor: 'Artık son aşama...'

Yayınlanma: 22.09.2024 - 13:15

Güncelleme: 22.09.2024 - 13:15

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programlarına ilişkin açıklama yaptı.

Mynet'e konuşan Şahin, gündüz kuşağı programlarına yönelik, "Artık kantarın topuzu iyice kaçtı. Yapıcı ikazlarımız görmezden gelindi. Kuşak programı yayınlayan kanalların üst düzey yöneticileriyle İstanbul’da çok kez ve en son Ankara’da yaptığımız toplantı düzelme yönünde sonuç vermedi. Yeni yayın dönemi başladı. Artık son aşamaya geçiyoruz. Yasakçı RTÜK eleştirilerine aldırmadan bu programlarla ilgili sert ilke kararları belirledik. Çok yakında Üst Kurula sunarak uygulamaya alacağız. Amacına hizmet etmeyen, kalitesiz gündüz kuşağı yayınları için son önlemimiz olan ilke kararlarını alıp kararlı bir şekilde gerekli adımları en sert şekilde atacağız" ifadelerini kullandı.

"REYTİNG İÇİN NARİN'İ KULLANDILAR"

Narin Güran cinayetine de ilişkin de konuşan Şahin, şunları söyledi:

"Narin kızımızın vahşice katledilmesi olayında medyamız bizi üzdü. Ne mahkemenin getirdiği yayın yasağını taktılar ne de soruşturmanın veya yargılamanın gizliliği ilkesini dikkate aldılar. Minik bir kız çocuğunun cinayetinden reyting devşirmeye kalkan medyamız beni hayal kırıklığına uğrattı. Radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen ve denetleyen otoritenin başı olarak çok üzüldüğümü belirteyim."

ŞAHİN'E GÖRE AİLE VE AKRABALIK İLİŞKİLERİNİ ZEDELEMİŞ

Sorumlu yayıncılık, hassasiyetleri gözetmek, mahremiyet vurgusu yapan Şahin, Narin cinayetinde habercilerin hiçbir kural, kaide gözetmediğini öne sürdü.

"Olayın kendi zaten facia" diyen Şahin, çocukların ekran başında olduğu saatlerde cinayetin fütursuzca işlenmemesi gerektiğini vurguladı. Şahin, söz konusu aile üzerinden genel olarak aile ve akrabalık ilişkilerinin zedelendiğini söyleyerek, izleyicide travma oluştuğunu ileri sürdü.