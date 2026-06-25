RTÜK, Halk TV ile Koza TV’ye 'yayın yasağı ihlali' cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ile Koza TV’ye yüzde 1’er idari para cezası verdi.

Cezaların, 19-20 Haziran'da haber bültenlerinde DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi’nin Batman’da faaliyet gösteren özel bir bakım merkezindeki kötü muamele iddialarıyla ilgili soru önergesini haberleştirerek, Batman 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 3 Haziran tarihli yayın yasağı kararını ihlal ettikleri gerekçesiyle verildiği belirtildi.

"SINIRLARI VE SÜRESİ BELİRSİZ YAYIN YASAĞI KARARLARI..."

Karara tepki gösteren CHP’li RTÜK üyesi Tuncay Keser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Basına yönelik müdahalelerde çok hassas, ölçülü ve eşit bir tutum içinde olunması basın özgürlüğü ve çoğulculuk açısından temel bir gerekliliktir. Sınırları ve süresi belirsiz yayın yasağı kararları, basının haber verme/halkın haber alma hakkını ortadan kaldırmaktadır.

Bu çerçevede, öncelikle yayın yasaklarının kapsamının, süresinin ve uygulanma koşullarının belirleneceği, haber verme sınırlarını koruyacak yasal bir düzenlemenin yapılması zorunludur."