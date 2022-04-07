Diyanet şikayet etmişti: RTÜK'ten ceza açıklaması

RTÜK, Kuran kursunda çocuklara cinsel istismar iddiası sonrası açılan davayı haberleştiren kanallara ceza vermişti. Gelen tepkilerin ardından RTÜK açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2022 Perşembe, 13:07
Diyanet şikayet etmişti: RTÜK'ten ceza açıklaması
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RTÜK, Erzurum'da bir Kuran kursunda çocuklara cinsel istismar iddiası sonrası açılan davayı haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1'e yüzde 2 para cezası vermişti. 

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, kararın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şikayeti üzerine oyçokluğuyla alındığını açıklamıştı.

Konuya ilişkin RTÜK'ten yapılan açıklamada RTÜK üyelerinin ve çalışanlarının orgazine olarak hedef alındığı iddia edildi.

İşte o açıklama:


RTÜK

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