RTÜK program hakkında inceleme başlattı: Ebubekir Şahin'den Tuncay Özkan açıklaması

Yayınlanma: 01.02.2025 - 00:48

Güncelleme: 01.02.2025 - 00:48

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sözcü TV'ye konuk olan Tuncay Özkan'a tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın açıklamalarını alıntılayan Şahin, "Siyasi kimliğinin yanı sıra eski bir gazeteci de olan Tuncay Özkan’ın, toplumsal barışa zarar veren bu açıklamalarının ifade özgürlüğü olmadığını çok iyi bildiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklaması şu şekilde:

"SZC TV ekranlarında yayınlanan “Başkent Kulisleri” adlı programda üzülerek şahit olduk ki Soğuk Savaş döneminden kalma bazı eski komplo iddiaları gündeme getirilmiştir.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra cezaevlerindeki güvenlik ve sağlıkla ilgili iyileşmeler ortadır. Hâl böyleyken Milletvekili Tuncay Özkan’ın cezaevlerimizi hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastler olabileceği iddiası tamamen gerçek dışıdır.

Siyasi kimliğinin yanı sıra eski bir gazeteci de olan Tuncay Özkan’ın, toplumsal barışa zarar veren bu açıklamalarının ifade özgürlüğü olmadığını çok iyi bildiğini düşünüyoruz.

Toplumun adalet mekanizmasına olan güven duygusunu hedef alan aynı zamanda cezaevinde bulunan insanların yakınlarını panik ve korkuya sevk edebilecek bu açıklamalar asla kabul edilemez.

Söz konusu programla ilgili Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SZC TV ekranlarında yayınlanan “Başkent Kulisleri” adlı programda üzülerek şahit olduk ki Soğuk Savaş döneminden kalma bazı eski komplo iddiaları gündeme getirilmiştir.



15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra cezaevlerindeki güvenlik ve sağlıkla ilgili iyileşmeler ortadır. Hâl… pic.twitter.com/15nypC3YLm — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 31, 2025

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın kendisine yönelik suikast endişesi taşıdığı açıklamasını değerlendiren Tuncay Özkan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ümit Özdağ'ın kaldığı cezaevinde 6 yıl kaldım. Cezaevinde zehirlendim, kanımda DDT fare zehri formu çıktı. Cezaevi zehirleme gibi bu tür olaylar için çok uygundur. Ümit Özdağ'a kuru soğan yememesini öneriyorum. Bu tür nükleer maddeleri soğan ve serum için veriyorlar. Gelen yemekleri yıkamadan asla yemesin."