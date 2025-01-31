RTÜK 8 kanala ceza yağdırdı: Halk TV'ye üst sınırdan 'bilirkişi' yaptırımı... Kübra Par'a ise ceza çıkmadı!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 16:38

Güncelleme: 31.01.2025 - 17:00

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), üst kurul toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Toplantıda Sözcü TV, Flash Haber, NOW TV, Halk TV, Tele 1, TV8 ve dijital platform Netflix’e idari yaptırım uygulandı. Kanal Ege’nin ise yayın lisansı iptal edildi.

HALK TV'YE "SES KAYDI" CEZASI

Üst Kurulda, Halk TV’de yayınlanan Neden Sonuç adlı programda; "bilirkişi olarak görev yapan kişinin telefon görüşmesinin rızası dışında yayımlanmasına yönelik" inceleme raporu değerlendirildi. Raporda izinsiz ses kaydı üzerinden kişinin hedefe alındığı, ismi üzerinden imalarla itibarsızlaştırıldığını, yargılama sürecine yönelik algı oluşturulmak istendiği, ayrıştırıcı bir dil kullanıldığı, tarafsız ve objektif haber verme yükümlülüğüne aykırı şekilde kişisel hakları ve itibarına saldırıldığı, sorumlu yayıncılık anlayışına karşı davranıldığı iddia edildi.

Bu kapsamda; 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan ”İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünü ihlal ettiği iddiasıyla üst sınırdan para cezası verildi.

Kararı, RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medyadan duyurdu.

"OYLAMA TALEBİMİZ KEYFİ OLARAK İŞLEME ALINMADI"

Taşcı, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK’ten Halk TV’ye bilirkişi cezası!

Barış Pehlivan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dosyalara atanan bilirkişi ile yaptığı telefon görüşme kaydının yayınlanması nedeniyle Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası verildi. Oy çokluğuyla alınan karar, yasanın 'özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırılık' hükmüne dayandırıldı.

Kurul’un çoğunluğu, Neden Sonuç isimli programda Seda Selek’in 'Soyadı Büyükcanayakın. İlginç bir isim. Kendisi ne kadar cana yakın ya da kime yakın… Ya da ne kadar cana yakın bilinmez. Ama kime yakın ortada.' sözleriyle bilirkişinin hedef alındığını değerlendirdi.

Uzman raporu yasanın en ağır maddesi 8/1/b bendinden hazırlanmış ancak Üst Kurulda yapılan müzakerede ceza maddesi (ç) bendi olarak değiştirilmiştir. Bu dosya öncesinde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in 'gereği yapılacaktır' açıklaması nedeniyle ihsası reyde bulunduğundan müzakereye katılamayacağına ilişkin oylama talebimiz keyfi olarak işleme alınmadı ve Şahin açıkladığı gibi ceza yönünde oy kullandı."

1- RTÜK’ten Halk TV’ye bilirkişi cezası!



Barış Pehlivan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dosyalara atanan bilirkişi ile yaptığı telefon görüşme kaydının yayınlanması nedeniyle Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası verildi.



Oy çokluğuyla alınan karar, yasanın “özel… — İlhan Taşcı (@ilhantasci) January 31, 2025

TELE 1, NOW VE SÖZCÜ'YE KARTALKAYA CEZASI

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını faciasıyla ilgili yayınlarından dolayı TELE 1, NOW TV ve Sözcü TV’ye idari yaptırım uygulandı. Üst Kurul toplantısında 6112 sayılı Kanun 8. maddesinde yer alan “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilân edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz" hükmünü ihlal ettiği iddiasıyla Tele 1, NOW TV ve Sözcü TV’ye üst sınırdan para cezası verildi.

FATİH PORTAKAL'A DA 'İFTİRA' CEZASI

Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın “İktidara yakınsan hiçbir şey başına gelmez. İktidar aleyhinde konuşuyorsan, ister gazeteci ol ister siyasetçi ol, alınabilirsin. Senin başına her şey gelebilir. Tenhalarda bile öldürülebilirsin. Tenhalarda bile öldürülebilirsin” sözleri nedeniyle "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmüne aykırılık iddiası ile üst sınırdan para cezası verildi.

NETFLIX’E YAPTIRIM

Üst Kurul toplantısında NETFLIX’de yayınlanan “Teen Titans Go” adlı programı da değerlendirdi. Söz konusu programa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesindeki "Toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlal ettiği iddiasıyla üst sınırdan para cezası verilerek katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.

Üst Kurul toplantısında TV8’de yayınlanan Survivor isimli programa da şiddeti artırdığı gerekçesiyle üst sınırdan para cezası uygulandı.

MUSA ÖZUĞURLU’NUN FERDİ TAYFUR SÖZLERİNE PARA CEZASI

RTÜK, sanatçı Ferdi Tayfur’a yönelik TELE 1 ekranlarında Musa Özuğurlu’nun “Müzikal açıdan baktığımız zaman berbattı.” sözlerini de ceza verdi. Program sunucusunun ifadeleri "topluma malolmuş bir sanatçının ölüm haberinin ardından, sanatçı hakkında eleştiri sınırları ötesinde yorumlar" olarak değerlendirildi.

TELE 1'e " …kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünü ihlali gerekçesiyle üst sınırdan para cezası verildi.

Ayrıca Sözcü TV’nin “Öncesi Sonrası Gece”, “Kitabın Ortası”, Flash Haberin “Can Ataklı ile Ana Haber” “Başkentte Gündem”, NOW TV’nin “Ozan Gündoğdu ile NOW Haber Hafta Sonu” programları da üst sınırdan para cezası aldı.

KÜBRA PAR'A CEZA VERİLMEDİ

Yayından çıktığını düşünen TV100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par'ın el hareketiyle ilgili olarak RTÜK tarafından inceleme başlatılmıştı.

RTÜK Başkanı Şahin, "Üst Kurulumuz halkımıza yönelik yapılan bu ahlaki olmayan hareket ile ilgili inceleme başlatmış olup, hazırlanacak olan raporla ilgili ilk toplantıda gereğini yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak kuruldan Par'a bir ceza çıkmadığı görüldü.