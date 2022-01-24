RTÜK, Sedef Kabaş’ın tutuklanmasının ardından olağanüstü toplanacak

24 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00

Gazeteci Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından Tele1 için de “hızla” harekete geçildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyu görüşmek için kurulu bugün olağanüstü toplantıya çağırdı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri Okan Konuralp ve İlhan Taşcı, bu kararı Cumhuriyet’e değerlendirdi. Toplantının “Saray tarafından talimatlandırılmış” olduğunu belirten Konuralp, “Yargıtay, Anayasa Mahkemesi hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, gerek siyasilerin gerek üst düzey kamu yöneticilerinin neyi hoşgörü ve anlayışla karşılamaları gerektiğini tartışmaya yer bırakmayacak şekilde belirlemiştir. Bu belirleme RTÜK’ü de doğrudan etkilemektedir. Haliyle apar topar, bence haksız yere tutuklanmış bir gazetecinin ifadeleriyle ilgili olarak olağanüstü bir toplantı çağrısı yapılması da anlamsızdır” dedi.

Taşcı ise, aslında toplantının çarşamba günü yapılacağını belirterek, “RTÜK Başkanı bir anlamda Saray’dan gelen talimatı hızlandırmanın gereğini yapmış oluyor. Yoksa çarşamba günü de bu dosyalar görüşülüp karar verilebilirdi ama belli ki bir telaş var. Öyle ki bir gün daha beklenemeyecek bir telaş. Bu bakımıyla hukukiden çok siyasi bir karar bu” yorumunu yaptı. Olağanüstü toplantı için bir neden olmadığını vurgulayan Taşcı, “İktidar bu olaya ciddi bir tepki geliştirmişti. Bu tepki belli bir gündemi örtme çabasıydı. RTÜK başkanı da kendi görev alanıyla bu çabasıyla destek vererek Saray’a selam vermiş oluyor. Bu durum Türkiye’de ifade özgürlüğüne dönük müdahalenin şiddetinin arttığını da gösteriyor. Farklı düşünen insanlara RTÜK eliyle parmak sallanması gibi bir durum” diye konuştu.