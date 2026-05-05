RTÜK’ten beyaz eşya markasının patili dostlu Anneler Günü reklamına inceleme: Hedef gösteriyorlar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, beyaz eşya markasının Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Daniş, sosyal medya hesabından, Bosch’un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine ilişkin şunları söyledi:

“Anne sevgisinin insan hayatındaki en derin, en kurucu ve en vazgeçilmez bağ. Kâinattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Hayvanlara merhamet, bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok. Ancak anne-evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin, ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, reklamın yargıya taşınacağını duyurdu. Reklam yayından kaldırılırken hayvan hakları savunucuları tepki gösterdi.

Avukat ve Hayvan Hakları Savunucusu Gülsaniye Ekmekçi, “Bu konuyu konuşmak dahi üzüntü verici. Bakanlığın hayvan sevgisinden dolayı bu reklam filmine tepki değil destek vermesini beklerdim. Çünkü bir evcil hayvan ile büyüyen çocuklar bilimsel araştırmalara göre daha daha empati yeteneği yüksek, duyarlı, sorumlu bireyler oluyorlar. Ayrıca bu reklam filminin Türk aile yapısını zedelediğini düşünmüyorum. Bu topraklarda yüzyıllardır insan ve hayvan iç içe. Bakın köylerimizde ahırlar evler iç içe. Köylü hayvanına evladı gibi bakıyor, besliyor, hastalandığında tedavi ettiriyor” dedi.

‘KABUL EDİLEMEZ’

“Dini açıdan da RTÜK ve Bakanlığın yaklaşımı kabul edilemez. Ne demişler yaradılanı severim yaradandan ötürü” ifadelerini kullanan avukat Ekmekçi, “Sokaktaki asıl güvensizliğe” dikkat çekti.

Ekmekçi sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dizi ve filmlerde, gündüz kuşağında ahlaksızlık normalleşti, merhamet problemi var bana göre ekranlarda. Ama bakanlık savunmasız olan hayvanları hedefe koyuyor ve kötü bir algı oluşturuyor. Bu artık toplumun sektörlerin ifade özgürlüğüne engelleyen bir olguya dönüşüyor. Geleneksel Türk aile yapısına zarar veren hayvanlar değil, sokaklarda ya da evlerin içinde cezalandırılmayan suçlular, tacizciler.”

SOKAKTA HAYVAN İSTEMİYORLAR!

İstanbul Valisi Davut Gül, sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin açıklama yaptı. “Başıboş” kelimesini de kullanan Gül, sokak hayvanlarının yüzde 46’sının toplandığını söyledi. Gül, “Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur. Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır” dedi.

Gül, “Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir” ifadelerini kullandı.