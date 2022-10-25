RTÜK üyesi İlhan Taşcı açıkladı: TELE1 ekranı ne zaman kararacak?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1’e "ekran karartma cezası" verdi. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından karartma cezasının ne zaman uygulanacağını açıkladı.
RTÜK, Enver Aysever’in sunduğu “Ayrıntılar” programına konuk olan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in Diyanet’e ilişkin sözlerini değerlendirdi. Kanala üç gün ekran karartma cezası verildi.
TELE1’in, bu karardan sonra bir yıl içinde aynı ihlali tekrarlaması durumunda RTÜK’ün yayıncı kuruluşun lisansını iptal edebileceği belirtildi. RTÜK’ün “karartma” cezası ise tepki çekti.
"SARAY TALİMATIYLA..."
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kararı “Saray talimatıyla RTÜK, bir kez daha basın özgürlüğüne, çoksesliliğe darbe vurdu. Ne yaparlarsa yapsınlar, daima bağımsız medya ile dayanışma içinde olacağız, gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz” sözleriyle eleştirdi.
NE ZAMAN KARARACAK?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından TELE 1 ekranlarının ne zaman kararacağını açıkladı.
Taşcı, "RTÜK kararına ilişkin idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermezse 31 Ekim saat 00.01 itibariyle 3 gün boyunca TELE 1’in ekranı karartılacak. İzleyiciler 72 saat boyunca simsiyah bir ekran görecekler. Karartılan ekran mı, halkın haber alma hakkı mı takdir kamuoyunun…" ifadelerini kullandı.
RTÜK kararına ilişkin idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermezse 31 Ekim saat 00.01 itibariyle 3 gün boyunca TELE 1’in ekranı karartılacak.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) October 25, 2022
İzleyiciler 72 saat boyunca simsiyah bir ekran görecekler.
Karartılan ekran mı, halkın haber alma hakkı mı takdir kamuoyunun…
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