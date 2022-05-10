RTÜK Üyesi Taşçı açıkladı: Saray'dan 'Özgür Özel' talimatı

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, Gezi Davası sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarını yayımlayan televizyonlar hakkında rapor hazırlattığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2022 Salı, 12:21
RTÜK Üyesi Taşçı açıkladı: Saray'dan 'Özgür Özel' talimatı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel için RTÜK yönetiminin talimatla özel rapor düzenlediğini açıkladı.

Taşcı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin CHP Grup Başkanvekili Sn. Özgür Özel' in Gezi kararına ilişkin açıklamalarını yayımlayan TV’lerle ilgili Saray'ın talimatıyla ‘özel’ rapor hazırlattı!" dedi.

Taşçı, rapora Özel’in isminin eklendiğini belirterek istenen ceza maddesinin de ağırlaştırıldığına dikkat çekti. Dosyanın ise saat 17.00'de görüşüleceğini belirtti.

Taşçı'nın paylaşımı şu şekilde:


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