RTÜK Üyesi Taşcı 'Dilekçe vereceğim' diyerek paylaştı: 'Müge Anlı suça teşvik ediyor'
RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı, sunucu Müge Anlı’nın kadına yönelik şiddeti teşvik eden sözlerini eleştirdi. Anlı’nın insanları suça yönlendirdiğini söyleyen Taşcı, “RTÜK Başkanlığı'na dilekçe vereceğim” dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşcı, sunucu Müge Anlı’nın ATV canlı yayınında kullandığı ifadelerin suça teşvik olduğunu belirtti.
Anlı’nın bir kadın için söylediği "Ben o kadını öldürürüm" şeklindeki ifadelere dikkat çeken Taşcı, "Cinayetlerin kol gezdiği ülkemizde 'ben de öldürürüm' demektedir. Bu kabul edilemez olduğu gibi açıkça da yayın ilkesi ihlalidir. Konunun raporlaştırılarak kurul gündemine alınması için RTÜK Başkanlığına dilekçe vereceğim" dedi.
"BEN O KADINI ÖLDÜRÜRÜM BE"
Söz konusu yayında Müge Anlı, tartışılan bir konuyla ilgili yorum yapıyor ve bir erkeğin evine getirdiği başka bir kadın için "Ben o kadını öldürürüm be. Ben onu öldürürüm bir şekilde" gibi ifadeler kullanıyor.
Müge Anlı ekranda açıkça suça teşvik etmektedir. Cinayetlerin kol gezdiği ülkemizde “ben de öldürürüm”demektedir. Bu kabul edilemez olduğu gibi açıkça da yayın ilkesi ihlalidir. Konunun raporlaştırılarak kurul gündemine alınması için RTÜK Başkanlığına dilekçe vereceğim. pic.twitter.com/i17FJhWANK— İlhan Taşcı (@ilhantasci) November 24, 2023
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Anlı'nın söz konusu ifaderine ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan da tepki göstermişti.
X hesabından yaptığı paylaşımda Çağlayan, "Müge Anlı da delirdi! Baya baya !" demişti.
Müge Anlı da delirdi! Baya baya !— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) November 23, 2023
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