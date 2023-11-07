Boğup uçurumdan atmıştı... Müge Anlı'daki 'Bedriye Kılıç' olayında yeni gelişme
Konya’da yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan Bedriye Kılıç’ı (35) boğarak öldürdüğü ortaya çıkan eşi Tayfur Kılıç (35) tutuklandı. Tayfur Kılıç’ın gösterdiği uçurumda ekiplerin 9 gündür yaptığı aramada Bedriye Kılıç’ın cansız bedenine henüz ulaşılamadı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için evli olduğu erkek Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç’ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Yayındaki çelişkili ifadeleri ve suçlamaları reddeden Tayfur Kılıç, 28 Ekim günü program dönüşü memleketi Akşehir’e giderken Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı.
"UÇURUMA ATTIM"
Emniyet'e götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, “Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir-Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım” dedi.
TUTUKLANDI
Tayfur Kılıç, Bedriye Kılıç’ın cansız bedeninin attığı dağlık alanda polis ve Cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemine katıldı. Daha sonra Akşehir Adliyesi’ne sevk edilen Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KADAVRA KÖPEKLERİ İLE ARAMALAR SÜRÜYOR
9 gündür bölgede kadavra köpekleriyle arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Bedriye Kılıç’a ait olduğu düşünülen kıyafet parçaları buldu. Yapılan incelemede kıyafetlerin Kılıç’ın olmadığı ortaya çıktı. Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
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