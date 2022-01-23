RTÜK üyesi Taşcı: 'Üst Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırdı'

23 Ocak 2022 Pazar, 16:56

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Üst Kurul’un RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in çağrısıyla yarın olağanüstü toplanacağını duyurdu.

İlhan Taşcı’nın paylaşımı şöyle:

“RTÜK Başkanı, çarşamba günü olağan toplantı olmasına rağmen yarın saat 12:00’de Üst Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırdı. Amaç, Sedef Kabaş’ın sözleri nedeniyle TELE 1'e haddini bildirmek. Kabaş tutuklu! Bu neyin telaşı? Amaç belli; Saray’dan gelen talimatı bir an önce yerine getirmek.”