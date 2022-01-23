RTÜK üyesi Taşcı: 'Üst Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırdı'
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, çarşamba günü olağan toplantı olmasına rağmen Kurul’u yarın saat 12:00’de olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı. Taşcı, “Amaç, Sedef Kabaş’ın sözleri nedeniyle TELE 1'e haddini bildirmek” dedi.
RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Üst Kurul’un RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in çağrısıyla yarın olağanüstü toplanacağını duyurdu.
İlhan Taşcı’nın paylaşımı şöyle:
“RTÜK Başkanı, çarşamba günü olağan toplantı olmasına rağmen yarın saat 12:00’de Üst Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırdı. Amaç, Sedef Kabaş’ın sözleri nedeniyle TELE 1'e haddini bildirmek. Kabaş tutuklu! Bu neyin telaşı? Amaç belli; Saray’dan gelen talimatı bir an önce yerine getirmek.”
RTÜK Başkanı, çarşamba günü olağan toplantı olmasına rağmen yarın saat 12’de Üst Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı!— İlhan Taşcı (@ilhantasci) January 23, 2022
Amaç Sedef Kabaş’ın sözleri nedeniyle TELE 1'e haddini bildirmek.
Kabaş tutuklu! Bu neyin telaşı?
Amaç belli Saraydan gelen talimatı bir an önce yerine getirmek.
Video Haberler
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- RTÜK'ün planını açıkladı
- Neden elendiğimizi bilmek istiyoruz
- Memet Ali Alabora'dan 'Sezen Aksu'ya destek paylaşımı
- 'Cemaat-tarikat yurtları kapatılsın'
- Altay tribünlerinden Atatürk vurgulu koreografi
- Liselilerden eylem: Boş çantalarını bıraktılar
- Uğur Mumcu İzmir'de konserle anılacak
- Valilikler açıkladı: Kamu görevlilerine idari izin
- Büşra Pekin: 'Dilberay filminde oynamam kaçınılmazdı'
- D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi ulaşıma kapatıldı