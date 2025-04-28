RTÜK Üyesi Taşcı'dan Sokak Kedisi ilgili suç duyurusuna açıklama: Üst Kurul'un herhangi bir kararı yok

Yayınlanma: 28.04.2025 - 11:03

Güncelleme: 28.04.2025 - 11:03

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ebubekir Şahin'in Sokak Kedisi Youtube kanalının söyleşisini hedef alan Haber 7 paylaşımını alıntılayarak Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamasını alıntılayarak, şunları kaydetti:

"RTÜK Başkanı'nın açıklamasına bakıldığında 'Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak' diyor. Sanırım bunu şahsınız adına yapacaksınız. Yoksa bu girişimin resmi olarak RTÜK’ün bir suç duyurusu olabilmesi için Üst Kurul'da görüşülmesi ve üyelerin oylarıyla karar verilmesi gerekir. Biliyoruz ki gecenin bir vakti bu durumun ne kurulda görüşmesi yapıldı; ne de savcılığa şikayette bulunulması için karar verildi. 9 kişilik Üst Kurul'un herhangi bir kararı yokken suç duyurusunda bulunacak demek, 'Ben yaptım oldu' anlamına gelir ki yapmayın; hukuk buna izin vermiyor. Olsa olsa her yurttaş gibi siz de ancak şikayet hakkınızı kullanabilirsiniz. Onu da RTÜK Başkanı sıfatıyla duyuramazsınız ancak kendi adınıza yapabilirsiniz. Kamuoyunda, RTÜK Üst Kurulu'nun sanki sokak röportajına ilişkin savcılığa şikayetçi oluyormuş gibi gerçeğe aykırı bir algı oluşturmaktan kaçınmanızı tavsiye ederim."

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Şahin, Oruç hakkında "Toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden, ayrımcılığı körükleyen bu tür içeriklere asla müsamaha gösterilmeyecek, sokak röportajlarına yönelik denetimlerimiz daha da sıkılaştırılarak kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullanmıştı.