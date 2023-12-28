RTÜK'ten ceza alan 'Kızıl Goncalar' dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?

Cemaat ve tarikatların hedef gösterdiği 'Kızıl Goncalar' dizisi RTÜK'ten aldığı cezayla ekranlara ara verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 12:40
RTÜK'ten ceza alan 'Kızıl Goncalar' dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdi. 

Cezanın “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle verildiği belirtildi.

Bu cezalar nedeniyle dizinin 1 Ocak ve 8 Ocak tarihlerinde yayınlanması durduruldu.

Kızıl Goncalar'ın 3. bölümü, 15 Ocak 2024 Pazartesi akşamı FOX TV'de yayımlanacak.


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