‘Yalı Çapkını’ndan Kızıl Goncalar’a destek

Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:14

Güncelleme: 27.12.2023 - 13:15

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği FOX’un yeni dizisi Kızıl Goncalar ekrana geldiği ilk bölümünden itibaren gericilerin hedefinde.

Diziye Yalı Çapkını dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin'den de destek geldi. Alptekin sosyal medyadan konu ile ilgili paylaşım yaptı.

Alptekin yayınladığı mesajda Cinemascot'un açıklamasını alıntılayarak, "Neden? Söyleyecek cümlesi olan insanlara iyisiyle kötüsüyle; neden bu sansür her seferinde, her mecrada?" ifadelerini kullandı.