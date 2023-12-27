‘Yalı Çapkını’ndan Kızıl Goncalar’a destek
Tartışmaların odağındaki dizi Kızıl Goncalar’a bir destek de ‘Yalı Çapkını’ dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin’den geldi.
Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği FOX’un yeni dizisi Kızıl Goncalar ekrana geldiği ilk bölümünden itibaren gericilerin hedefinde.
Diziye Yalı Çapkını dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin'den de destek geldi. Alptekin sosyal medyadan konu ile ilgili paylaşım yaptı.
Alptekin yayınladığı mesajda Cinemascot'un açıklamasını alıntılayarak, "Neden? Söyleyecek cümlesi olan insanlara iyisiyle kötüsüyle; neden bu sansür her seferinde, her mecrada?" ifadelerini kullandı.
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