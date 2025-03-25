RTÜK’ten eleştirel kanallara 2025’te rekor ceza: RTÜK’ün cezaları üç ayda geçen yılı geçti

Yayınlanma: 25.03.2025 - 15:03

Güncelleme: 25.03.2025 - 15:05

RTÜK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili protestoları yayın yapan kanalları hedef alırken; CHP kontenjanından RTÜK Üyesi seçilen Tuncay Keser, kurulun üç aylık ceza karnesini çıkarttı. Keser’in RTÜK verilerinden paylaştığı incelemeye göre; 2024 yılında NOW TV ve Tele 1’e 9’ar yaptırım, SZC TV’ye 6 ve Halk TV’ye 5 ayrı yaptırım uygulandı. Bu yaptırımlarda kanallara toplam 84.1 milyon TL idari para cezası verildi.

'TEK SESLİ BİR TÜRKİYE İSTENİYOR'

Yeni yılda ise henüz üç ay içinde SZC TV’ye 8 idari para cezası, 5 kez program durdurma; NOW TV’ye 5 idari para cezası 3 program durdurma; Halk TV’ye 5 idari para cezası, 3 program durdurma ve Tele 1’e 4 ayrı idari para cezası verildi. Yılın ilk üç ayı bitmeden 4 kanala uygulanan yaptırımların sayısı 24’ü buldu.

Bu kapsamdaki para cezasının da 55 milyon liraya ulaştığını aktaran Keser “RTÜK, son dönemde sadece 4-5 kanaldan sorumlu devlet dairesi gibi hareket ediyor. Eleştirel yayınlar, farklı yorumlar sürekli cezalandırılıyor ama iktidara yakın kanallarla ilgili rapor hazırlanmadığı gibi, şikayetler de işleme alınmıyor. Bazı kanallar sahiplik yapısı değişince ceza listesinden çıkıyor. RTÜK’ün temel görevlerinden biri de haber alma özgürlüğünü ve düşünce çeşitliliğini korumaktır.

Özerk ve tarafsız bir kuruluş olarak kurulmasının gerekçesi de budur. Ancak son günlerde tarafsızlık bir yana, RTÜK Başkanının ‘sayısı birkaç taneyi geçmeyen yayıncı kuruluş’ olarak tanımladığı yayıncı kuruluşlara sürekli parmak sallanıyor, gözdağı veriliyor.

RTÜK Başkanının dozu sürekli artan ve lisans iptali noktasına taşınan ceza tehditlerini, basın ve ifade özgürlüğüyle bağdaştırmak mümkün değildir. Eleştirmeyen, sorgulamayan bir medya düzeni ve tek sesli bir Türkiye isteniyor. Cezalarla, lisans iptali tehditleriyle de bunun taşları örülüyor” diye konuştu.