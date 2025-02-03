RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'dan 'Gezi soruşturması' yanıtı: 'Arşiv bu kadar yıl geriye gitmez'
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, medyaya Gezi eylemleri incelemesiyle ilgili açıklama yaptı. Taşçı, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi soruşturması kapsamında televizyonların görüntü kayıtlarını istemiş olsa da RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün RTÜK'e gönderdiği yazıyla 12 yıl önce gerçekleşen "Gezi Parkı" protestoları sırasında "propaganda mahiyetinde" yayın yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarını istedi.
RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi soruşturması kapsamında televizyonların görüntü kayıtlarını istemiş olsa da RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez. Yalnızca rapora bağlanan veya yargıya konu olan dosyaların kayıtları muhafaza altına alınır" açıklamasını yaptı.
X hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Taşçı, şunları kaydetti:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi soruşturması kapsamında televizyonların görüntü kayıtlarını istemiş olsa da RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez. Yalnızca rapora bağlanan veya yargıya konu olan dosyaların kayıtları muhafaza altına alınır.
RTÜK yalnızca bir yıl süreyle düzenli olarak kayıtları tutmaktadır. Bir yıl sürenin ardından sistem kayıtları kademeli olarak silmektedir.
Ayrıca 6112 sayılı Kanun’un 25. maddesi gereğince özel medya hizmet sağlayıcılar, yaptıkları her yayının kaydını bir yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdürler. Dolayısıyla bu kadar geniş tarih aralıklı kayıtları yayıncılardan temin etmek de yasal olarak pek mümkün değildir."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi soruşturması kapsamında— İlhan Taşcı (@ilhantasci) February 3, 2025
televizyonların görüntü kayıtlarını istemiş olsa da RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez. Yalnızca rapora bağlanan veya yargıya konu olan dosyaların kayıtları muhafaza altına alınır.
RTÜK yalnızca bir yıl…
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