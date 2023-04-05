RTÜK'ten Halk TV, Tele 1 ve Fox TV'ye ceza!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 15:13

RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını görüştü. FOX Ana Haber Bülteni’nde sunucu Gülbin Tosun’un sözlerinin yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğine karar verildi.

6112 sayılı Kanun’da geçen "Yayıncılık hizmetleri, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmünü ihlal eden sözler nedeniyle FOX’a idari para cezası yaptırımı uygulandı.

FLASH HABER’E İDARİ PARA CEZASI

"Cüneyt Akman ile Zamanın Ruhu" isimli programda, hakkında yakalama kararı bulunan yayın konuğu Erk Acarer’in söylemleri yaptırım konusu oldu. Programdaki asılsız iddialarla yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği kaydedilen Flash Haber hakkında idari para cezası müeyyidesi kararı verildi.

MEDYA MAHALLESİ’NE YAPTIRIM

Halk TV’de yayımlanan "Medya Mahallesi" programında ekrana getirilen "Can Pazarında Vinç Ticareti" başlıklı haberde kullanılan ifadeler nedeniyle kanala ceza kesildi.

Haberde ’AFAD’ın arama-kurtarma çalışmaları için kullanılan vinçleri deprem bölgesinde halka saatliğine on bin liraya kiraladığı’ iddia edilirken, söz konusu iddiaya karşılık AFAD tarafından açıklama yapılmıştı. Üst Kurul tarafından haber için yayıncı kanal Halk TV’ye idari para cezası verildi.

Tele 1’de yayımlanan, moderatörlüğünü Merdan Yanardağ’ın yaptığı "18 Dakika" programındaki söylemler de RTÜK tarafından incelendi.

Yayında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yurtdışından aldığı ödenekleri, Afganistan’daki Taliban’a gönderdiği iddiaları, RTÜK toplantısında, Tele 1’in yasa ihlali yaptığına kanaat getirildi. Üst Kurul’da yayıncı kanal hakkında idari para cezası yaptırımı kararı alındı.

CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, söz konusu karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Taşcı, "RTÜK’e göre, iktidarın yanında olursan 'tarafsız', karşısında olursan tarafsızlığı ihlal etmiş oluyorsun!" ifadelerine yer verdi.

"TARAFSIZLIĞI İHLAL ETMİŞ OLUYORSUN"

Taşcı, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK, Ana Haber Sunucusu Gülbin Tosun’un iktidarın kadına yönelik “okumasın, eve kapansın, çocuk yapsın” anlayışını eleştirmesi nedeniyle Fox TV’ye % 3 para cezası verdi. RTÜK’e göre, iktidarın yanında olursan “tarafsız”, karşısında olursan tarafsızlığı ihlal etmiş oluyorsun!

RTÜK, Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda konuk Turgut Kazan ile deprem sonrası “can pazarında vinç ticareti” haberini değerlendirmeleri ve ölen sayısının farklı gösterilmesini eleştirmeleri nedeniyle de Halk TV’ye özgürce kanaat oluşumunu engellemekten %3 para cezası verdi.

Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar’ın 18 Dakika programında Şanlıurfa Belediyesinin yurtdışından bölge ıslahı için gönderilen yardımların Afganistan’a Taliban’a gönderilmesi kararını eleştirmelerini belediyeyi küçük düşürme sayan RTÜK, Tele 1’e de %3 para cezası verdi…"