RTÜK'ten dizilere 'Ramazan' talimatı! '4. Murat döneminden beter!'
Ünlü oyuncu Emre Kınay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skandal bir açıklamada bulundu. Kınay'ın açıkladığına göre, iktidarın sansür aygıtı haline gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bütün dizilerde "talimat" göndererek yeme-içme sahnelerini yasakladı.
Oyuncu Emre Kınay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'ün tüm dizi yapımcılarına uyarı gönderdiğini, Ramazan dolayısıyla dizilerde yeme içme sahnelerine yasak getirildiğini öne sürdü.
Paylaşımında, "Hani hiç kimsenin yaşam biçimine karışmazdınız?" diye soran Kınay, karara hiçbir yapımcı ve oyuncunun tepki göstermediğini dile getirdi.
Kınay paylaşımına şu ifadeleri kullandı:
"RTÜK, yapımcılara uyarı göndermiş. 1 ay boyunca kahvaltı, yemek, su dahil içmek yasak sahnelerde... Mesela ölmek üzere olan adama müdahale sahnesi çekilecek... Su içiremezsiniz... Yoksa ceza şartı var... 4. Murat döneminden beter! Sesini çıkaran yapımcı da yok oyuncu 'sanatçı?' da yok! Ama herkes 'laik' demokrasiden yana? Hani hiç kimsenin yaşam biçimine karışmamıştınız? Yapımcı arkadaşlar? Sesiniz çıkmayacak mı? Bu kadar mı korkuyorsunuz? Ya siz siyasetçiler? Yetmez mi artık?"
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