RTÜK'ten 'Kızıl Goncalar' ve 'Şakir Paşa Ailesi'ne ceza

Yayınlanma: 28.12.2024 - 10:29

Güncelleme: 28.12.2024 - 10:29

RTÜK'ün dizilere yönelik kararları gündem olmaya devam ediyor.

Geçen yıl Kızıl Goncalar'a 2 kez yayın durdurma veren, yakın zamanda Arka Sokaklar, Sahipsizler, Yabani ve Deha’ya 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 idari para cezası kararı alan RTÜK'ün toplantısından yine ceza kararı çıktı.

3 İDARİ PARA CEZASI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından NOW'da ekranlara gelen Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizilerine yüzde 3 idari para cezası verildi.