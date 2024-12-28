RTÜK'ten 'Kızıl Goncalar' ve 'Şakir Paşa Ailesi'ne ceza

RTÜK, çok izlenen yapımlardan 'Kızıl Goncalar' ve geçen günlerde çıkan yangında platosu kül olan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizilerine ceza yağdırdı.

RTÜK'ten 'Kızıl Goncalar' ve 'Şakir Paşa Ailesi'ne ceza
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2024 - 10:29

RTÜK'ün dizilere yönelik kararları gündem olmaya devam ediyor.

Geçen yıl Kızıl Goncalar'a 2 kez yayın durdurma veren, yakın zamanda Arka Sokaklar, Sahipsizler, Yabani ve Deha’ya 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 idari para cezası kararı alan RTÜK'ün toplantısından yine ceza kararı çıktı.

3 İDARİ PARA CEZASI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından NOW'da ekranlara gelen Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizilerine yüzde 3 idari para cezası verildi.


Etiketler: #RTÜK #Kızıl Goncalar #Şakir Paşa Ailesi

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