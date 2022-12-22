RTÜK’ten ‘mimiğe’ bile ceza! İlhan Taşcı uyardı: 'Ekranların fişleri çekilebilir!'

22 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV, Tele-1 ve Fox’a ceza yağdırdı.

RTÜK, Halk TV’de yayımlanan Medya Mahallesi’ne üç ayrı ceza verdi.

Cezada sunucu Ayşenur Arslan’ın programdaki mimiklerinin de etkili olduğunu söyleyen RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, “Yayında ‘terörün mimikle övüldüğü’ savıyla programın 3 kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verildi. Mimikten ceza mı olur? Bu resmen niyet okuması. Aynı programın farklı tarihlerdeki 2 ayrı yayınına da yüzde 3 para cezası vererek RTÜK kendi rekorunu kırdı” değerlendirmesini yaptı.

RTÜK’ün verdiği cezalara ilişkin konuşan Taşcı, “Kurulun oyçokluğuyla aldığı kararlar, seçime giden Türkiye’yi bekleyen “karanlığa ve suskunluğa boğma arayışına” ilişkin önemli bir göstergedir. Kararlar, basın ve ifade özgürlüğüne doğrudan doğruya müdahale; halkın haber alma özgürlüğüne de darbedir. Ekranların karartılması, yalnızca programların değil yayınların da durdurulması hatta ve hatta ekranların fişlerinin çekilip tamamen kapatılması tehlikesi artık çok yakındır” tepkisini gösterdi.

Aynı toplantıda Emre Kongar ile Merdan Yanardağ’ın Tele-1’deki programlarında “Türkiye’de siyasi iktidarın terör örgütlerinin önünü açtığı ve bunun güvenlik birimleri tarafından organize edildiği iddialarının eleştiri sınırları ötesinde kişi ve kurumlara iftira niteliğinde olduğu” iddiasıyla kanala yüzde 3 idari para cezası verildi.

İlker Karagöz ile Çalar Saat programında, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye dönük sözlerine ilişkin “Bir tek gün pazara gitse şu cümleyi kurmaya utanır” değerlendirmesi yapması nedeniyle Fox TV’ye yüzde 3 idari para cezası verildi.

RTÜK’ün ceza yağdırmasına tepki gösteren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı: “Kararları demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine uygun olması gereken RTÜK, iktidar adına ceza dağıtmayı sürdürmektedir. Seçim öncesi iktidara yakın olmayan medya kuruluşları RTÜK aracılığıyla cezalandırılmıştır. RTÜK son olarak Halk TV, Tele1 ve FOX TV’ye ceza yağdırmıştır. RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre televizyon kanallarının ekonomik olarak çökertilmelerine yol açacak rekor cezalar verilmiştir. RTÜK aldığı kararlarla anayasa gereğince resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini kapsayan basın özgürlüğünün önündeki en önemli engellerden biri haline gelmiştir.”

"GAZETECİLİK KAZANACAK"

Cezalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan RTÜK Üyesi Okan Konuralp, “RTÜK’ün bugünkü kararlarıyla birlikte, 2022’de iktidar karşısında bağımsız gazetecilik örnekleri veren kanallara kesilen para cezalarının toplamı yaklaşık 15 milyon TL oldu. Ancak kimsenin şüphesi olmasın; her türden baskıya rağmen demokrasi, adalet, gazetecilik kazanacak” ifadelerini kullandı.