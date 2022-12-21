Son Dakika: RTÜK'ten Halk TV, TELE 1 ve FOX TV'ye ceza

21 Aralık 2022 Çarşamba, 14:53

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından muhalif kanallara verilen cezaları duyurdu. Taşçı, "RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi'ne 3 ayrı ceza verdi" dedi.

"Yayında 'terör mimikle övüldüğü' savıyla programın 3 kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verildi" ifadelerini kullanan Taşçı, "Aynı programın farklı tarihlerdeki 2 ayrı yayınına da yüzde 3 para cezası vererek, RTÜK kendi rekorunu kırdı" diye konuştu.

Taşçı paylaşımında, "Prof. Dr. Emre Kongar ile Merdan Yanardağ’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasını 'halkın iradesine darbe' olarak nitelemeleri nedeniyle TELE 1’e yüzde 3 idari para cezası verildi. TELE 1'e Açıkça programı nedeniyle de ayrıca yüzde 3 para cezası kararı çıktı" ifadelerine yer verdi.

1-RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi'ne 3 ayrı ceza verdi. Yayında “terör mimikle övüldüğü” savıyla programın 3 kez durdurulmasına, %3 de para cezasına karar verildi. Aynı programın farklı tarihlerdeki 2 ayrı yayınına da %3 para cezası vererek, RTÜK kendi rekorunu kırdı! — İlhan Taşcı (@ilhantasci) December 21, 2022

Taşçı paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"İlker Karagöz İle Çalar Saat programında, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye dönük sözlerine ilişkin 'bir tek gün pazara gitse şu cümleyi kurmaya utanır' sözleri nedeniyle FOX TV’ye yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.

RTÜK’ün kestiği cezalar, seçime giderken Türkiye'yi 'karanlığa ve suskunluğa boğma arayışına' ilişkin önemli bir göstergedir.

Medyadan istenen, ülkede yüzde 150’yi bulan enflasyonu göstermemeleri, iktidarı eleştirmemeleri, muhalefetin çözüm önerilerini halka duyurmamaları!"