Uzman Klinik Psikolog'tan öneriler: Aldatma sonrası evliliği kurtarmak mümkün mü?

Yayınlanma: 08.11.2024 - 14:46

Güncelleme: 08.11.2024 - 14:46

"Aldatma sonrası evlilik devam edebilir mi?" sorusu, pek çok ilişkiyi sarsan ve güven yıkıcı bir durumun ardından sıkça sorulan bir sorudur.





Bu sorunun cevabı, kesinlikle evet ya da hayır olarak verilebilecek kadar basit değildir. Zira her ilişki ve her aldatma olayı farklıdır. Ancak bir psikolog olarak bu konuyu evet ve hayır seçenekleri ile genel bir değerlendirme yapmak mümkün.





Öncelikle bilinmelidir ki aldatma, bir ilişkinin temelini sarsar. Temeli yara almış bir birlikteliği yeniden inşa edebilmek büyük bir çaba ister. Güven, saygı ve samimiyet gibi temel taşların üzerine inşa edilen bir ilişki, aldatma ile birlikte büyük bir sarsıntı yaşar. Bu durum, hem aldatılan kişi için derin bir acı ve öfke kaynağı olurken, hem de ilişkinin geleceği hakkında ciddi soru işaretleri oluşturur. Çünkü artık ilişkinin geleceği belirsizdir, sonlanma tehdidi ile karşı karşıyadır.

PEKİ, ALDATMA SONRASI EVLİLİK DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Evet, doğru koşullar ve profesyonel destekle bu mümkün olabilir. Ancak bu süreç, her iki taraf için de oldukça zorlu ve uzun soluklu olacaktır. Aldatmanın nedenleri anlaşılmalı, taraflar birbirlerini dinlemeye ve anlamaya açık olmalı, güven yeniden inşa edilmeli ve ilişki üzerinde çalışılmalıdır.

ALDATMA SONRASI EVLİLİĞİ KURTARMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR ?

Aldatma sonrası mutlaka profesyonel destek alınmalıdır. Bir çift terapisti, bu süreçte çiftlere yol gösterebilir ve sağlıklı iletişim kurmalarına yardımcı olabilir.





Özellikle aldatan kişi yaşanılan bu süreci açık ve dürüst bir şekilde aktarmalıdır. Bu süreçte taraflar, yaşadıkları duyguları ve düşünceleri birbirleriyle paylaşmalıdır.





Güvenin yeniden inşa edilmesi büyük önem taşır. Aldatılan kişinin güvenini yeniden kazanmak zaman ve çaba gerektirir. Aldatan kişinin samimiyetle pişmanlık göstermesi ve güvenilir davranışlar sergilemesi önemlidir.





İlişkinin yeniden tanımlanması gerekir çünkü aldatma sonrası artık eskisi gibi devam edebilmek mümkün değildir. Aldatma sonrası ilişkinin dinamikleri değişebilir. Taraflar, yeni bir başlangıç yaparak ilişkiyi yeniden tanımlamalıdır.





Bireysel terapi desteği alınmalıdır. Aldatılan kişinin yaşadığı duygusal travmayı atlatmasına yardımcı olmak için bireysel terapi de faydalı olabilir.

ALDATMA SONRASI EVLİLİĞİ KURTARMAK HER ZAMAN MÜMKÜN MÜ ?

Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, Hayır, her ilişki bu süreci başarıyla atlatamaz. Bazı durumlarda, aldatmanın yarattığı derin yaralar iyileşmez ve evliliğin son bulması kaçınılmaz hale gelir. Özetle, aldatma sonrası evlilik devam edebilir mi sorusunun cevabı, ilişkinin dinamikleri, çiftlerin motivasyonu ve aldatmanın nedenleri gibi birçok faktöre bağlıdır. Bu süreçte profesyonel destek almak, çiftlerin sağlıklı bir karar vermelerine yardımcı olabilir. Unutmayın; Aldatma, kolayca atlatılabilecek bir durum değildir. Bu süreçte sabırlı olmak, birbirine destek olmak ve profesyonel yardım almak önemlidir" dedi.



