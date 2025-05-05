Ruhsatsız çıktı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran şüphelinin kaldığı otel mühürlendi
CHP Genel Başkanı Özgür Özgür Özel’e saldıran şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun Beyoğlu’nda kaldığı otel ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından Selçuk Tengioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırmış ardından da gözaltına alınmıştı.
Selçuk Tengioğlu’nun polisteki işlemlerine devam edilirken, şüphelinin Beyoğlu’nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.
Kalyolcu Kulluğu Caddesi üzerinde yer alan otel belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
Etiketler: #Selçuk Tengioğlu #Özgür Özel
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