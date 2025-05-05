Özgür Özel'e yumruklu saldırı... Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun komşuları konuştu: 'Birisi bunu ikna etti diye düşünüyorum'

Yayınlanma: 05.05.2025 - 16:59

Güncelleme: 05.05.2025 - 17:09

İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu (66), gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi’ne götürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 2004 yılında çocukları Barış’ı (19) ve Mutlu’yu (17) silahla vurarak öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan şahsın müebbet hapis cezası aldığını ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Özel’e saldıran şahsın eski komşuları 2004 yılında yaşanan vahşeti ve Tengioğlu hakkında bildiklerini anlattı.

"KAFAYA TAKMIŞTI, SELÇUK ÇOK DEĞİŞİK BİR KİŞİLİK, KAFAYA BİR ŞEYİ TAKTI MI ONU YAPAR"

Tengioğlu’nun evlatlarını öldürdüğü gün eşinin baba evinde olduğunu ve yaşanan aile içi kavgalar sonra olayın gerçekleştiğini anlatan şahsın üst kat komşusu Ahmet Öner, şöyle konuştu:

"Mahallemizden tanıyoruz, arkadaşımız. Yaşanan olaylar aile içi kavgayla başladı. Eşini eve davet etti, eşi eve gelmeyince krize girdi ve ardından istenmeyen olaylar yaşandı. Eşi eve gelmiş olsaydı bu olaylar yaşanmazdı. Kafaya takmıştı, Selçuk çok değişik biri kafaya birini taktı mı onu yapar. Sorunları vardı, kafasında çeviriyordu.

Sabah kalkıp, çocuklara sizle bir şey konuşacağım deyip karşısına diziyor.Cinnet geçirince 2 çocuğa silahla ateş ediyor, üçüncü, yani Yasemin dediğim en büyük kızı pencereden atlıyor. O ayağı kırılarak kurtuluyor, Gülşah’ın da boğazına bıçak dayıyor. O anda emniyet bunu ikna ediyor. Cinnet geçirmesiyle bu olay vuku buldu. Evine bağlıydı, 19 yıllık evliydi. 2 erkek, 3 kızı vardı. Olayın ardından aile İngiltere’ye taşındı. Çocuklarını cezalandırmak için saçlarını sıfıra vururdu, çocuklarını öldüreceği kimsenin aklına gelmezdi. Çok disiplinliydi ve ailesine bağlı bir insandı, ideal aile reisiydi."

"HAYAT ŞARTLARININ ZORLUĞUNDAN BİRİSİ BUNU İKNA ETTİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Komşu Öner, Tengioğlu’nun hayat şartlarının zorluğundan dolayı başkası tarafından Özel’e saldırı için ikna edildiğini düşündüğünü belirterek "Olay olduğunda Bahar Apartmanı'nda oturuyordu. Evi kendileri almıştı, olay olduktan sonra 16 yıl içeride yattı ve sonra yanımıza geldi. Ben evlenip, yuva kuracağım diyerek İstanbul’a gitti. Bu işi neden yaptığını anlayamadım, yaşamak için parayla bu olayı yaptığını düşünüyorum. Aşırı kıskançtı. Kafasına koyduğunu evirir çevirir yapar. Birisi kendine bir şey yap dese yapmaz. Hayat şartlarının zorluğundan birisi bunu ikna etti diye düşünüyorum. 5 yıldır Beyoğlu’nda otellerde yaşıyordu, Selçuk sıradan biri değildi yaşamı kaliteliydi" ifadelerini kullandı.

"O DA HERKES KADAR MİLLİYETÇİ BİR İNSANDIR AMA..."

Çay Mahallesi’nde yaşayan 48 yaşındaki Mehmet Bahriyeli, Tengioğlu’nun milliyetçi bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek "Selçuk Abi bizden büyüktü, mahallesinin gençlerine sahip çıkardı. Kendi işine gücündeydi, taksiciydi. 16 yıllık cezaevi geçmişi var herkeste olacağı gibi onda da pskilojik sorunlar olmuştur. Biz de şaşırdık, Selçuk abinin ideolojisi olan bir insan olmadığını biliyoruz. Oda herkes kadar milliyetçi bir insandır ama bir siyasi görüşü olduğunu bilmiyoruz" dedi.