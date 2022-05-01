Ruhsatsız maden ocağında tavan çöktü: 1 yaralı
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında çöken tavanın altında kalan maden işçisi Özaydın T. (37) yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kırat Mahallesi mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında 30 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde tavan çöktü. Maden işçisi Özaydın T. çöken tavanın altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan Özaydın T., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU
Özaydın T.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Bayram tatili kabus oldu: Otomobil yan yattı, 4 yaralı
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
- Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
- Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok
En Çok Okunan Haberler
-
- 3. Dünya Savaşı konuşması ortaya çıktı!
- Dikkat çeken 'Merkez Bankası' iddiası
- Bordo mavili taraftarlarca yuhalandı
- Fenerbahçe: 'Savcılar göreve!'
- 'Dangalak' demişti: Sert açıklama geldi
- Erdoğan’ın dağıtacağı oyuncakları çaldılar
- 'Devletin parası ile konaklayıp umre olmaz, kabul olmaz'
- Yasaklar altında 1 Mayıs...
- Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert yanıt
- THY uçağı acil iniş yaptı!