Ruhsatsız maden ocağında tavan çöktü: 1 yaralı

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında çöken tavanın altında kalan maden işçisi Özaydın T. (37) yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

DHA
01 Mayıs 2022 Pazar, 15:28
Ruhsatsız maden ocağında tavan çöktü: 1 yaralı
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Kırat Mahallesi mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında 30 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde tavan çöktü. Maden işçisi Özaydın T. çöken tavanın altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan Özaydın T., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Özaydın T.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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