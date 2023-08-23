Rumeli Feneri açıklarında petrol tankeri arıza yaptı... Gemi trafiği durduruldu

Yayınlanma: 23.08.2023 - 09:42

Güncelleme: 23.08.2023 - 09:42

Rusya'dan Çin'e giden petrol tankerinin, Rumeli feneri açıklarında makine arızası yaptı.

"GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI"

Bölgeye kurtarma ekipleri yönlendirildiğini belirten Kıyı Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı."