Rumeli Feneri açıklarında petrol tankeri arıza yaptı... Gemi trafiği durduruldu
Rumeli Feneri açıklarında makine arızası yapan petrol tankeri nedeniyle bölgeye kurtarma ekiplerinin yönlendirildiği aktarıldı.
Rusya'dan Çin'e giden petrol tankerinin, Rumeli feneri açıklarında makine arızası yaptı.
"GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI"
Bölgeye kurtarma ekipleri yönlendirildiğini belirten Kıyı Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı."
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