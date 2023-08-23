Valilik açıkladı: İstanbul'da denizi kirleten ro-ro gemisine 13 milyon TL para cezası

Zeytinburnu'nda deniz kirliliğine sebebiyet verdiği belirlenen Libya bayraklı ro-ro gemisine 13 milyon 265 bin 525 lira ceza kesildi.

AA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 09:17
Valilik açıkladı: İstanbul'da denizi kirleten ro-ro gemisine 13 milyon TL para cezası
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İstanbul Valiliği, Zeytinburnu'nda deniz kirliliğine sebebiyet verdiği belirlenen Libya bayraklı ro-ro gemisine 13 milyon 265 bin 525 lira idari para cezası kesildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin önceki gün Zeytinburnu önlerinde bir geminin deniz kirliliğine sebebiyet verdiği yönünde ihbar aldığı aktarıldı.

Bunun üzerine Sahip Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile Türkiye Çevre Ajansı ekiplerinin koordineli denetim çalışması başlattığı belirtilen açıklamada, "İnceleme sonucunda deniz kirliliğine sebebiyet veren geminin Libya bayraklı 'KEVALAY QUEEN' isimli ro-ro gemisi olduğu tespit edilmiş olup, Çevre Ajansı tarafından gemiye 13 milyon 265 bin 525 lira 52 kuruş idari para cezası kesilmiştir. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı talimatı gereği Sahil Güvenlik ekiplerimizce adli süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.


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