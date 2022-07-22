Rus heyeti tahıl sevkiyatı anlaşması için İstanbul'a geldi

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına sevki için Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' imza töreni için Rus heyet, özel uçakla İstanbul'a geldi. Heyette Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer alıyor.

DHA
22 Temmuz 2022 Cuma, 14:10
Rus heyeti tahıl sevkiyatı anlaşması için İstanbul'a geldi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması İmza Töreni' imza töreni için Rus heyet, Moskova'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Heyette Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer alıyor. Rus yetkililer, saat 14.00 sıralarında havalimanından ayrıldı. 

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM askeri heyetleri arasında 13 Temmuz'da İstanbul'da teknik toplantı gerçekleşmişti. Taraflar bu kez imza töreni için İstanbul'da bir araya geliyor. Konuya ilişkin dün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' imza töreninin bugün saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirileceği açıklanmıştı.


Rusya tahıl koridoru Ukrayna
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