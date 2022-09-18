Rus turist 5 yıldızlı otelde çekiçle babasını öldürüp, annesini ağır yaraladı
Antalya'da, 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus turist Dymitry Stepanov, çekiçle babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı. Psikolojik sorunları bulunan Dmitry Stepanov, otelden kaçtı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, dün gece bilinmeyen nedenle annesi ve babasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Stepanov, iddiaya göre, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı.
Olayın ardından Stepanov otelden çıkıp kaçtı.
Otel yetkililerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla anne özel bir hastaneye sevk edildi. Rus kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Manavgat Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen Rus babanın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Dmitry Stepanov'un yakalanması için fotoğrafları güvenlik birimlerine dağıtıldı. Stepanov'un psikolojik sorunlarının olduğu belirtildi.
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