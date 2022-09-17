Ataşehir'de feci kaza: Çinli turist ile taksi sürücüsü yaralandı

17 Eylül 2022 Cumartesi, 13:44

TEM Otoyolu, Libadiye mevkiinde 17 Eylül Cumartesi saat 11.00 sıralarında; Ankara istikametine giden, içerisinde Çin uyruklu 2 turist kadının bulunduğu Yusuf Talan yönetimindeki taksi, önündeki 34 BZL 444 plakalı Cemil Kanioğluları yönetimindeki araca arkadan çarptı.

DURUMLARI AĞIR

Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan taksi, önce bariyerlere daha sonra 34 CVZ 351 plakalı Ethem Sevikalım yönetimindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada taksi şoförü Yusuf Talan ile takside yolcu olan Çin uyruklu bir kadın turist yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları taksiden çıkararak ambulanslara koydu. Hastaneye kaldırılan Çin uyruklu kadın ile taksi şoförünün tedavi altına alındığı durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ne deniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"HIZLI GELEN TAKSİ BİZE ÇARPTI"

Kazaya karışan Cemil Kanioğluları, "Seyir halindeydik. Hızlı gelen taksi bize çarptı. Bizde bir şey yok. Taksi ve yabancı uyruklu bir kadın turistin durumu kötü" dedi.

Sürücü Ethem Sevikalım ise, "Taksi hızlı gidiyordu. Siyah araca çarptı. Daha sonra bariyerlere çarparak bana çarptı. 2 yaralı var. Taksi Şoförü ve bir yabancı uyruklu kadın" diye konuştu.