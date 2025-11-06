İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatını verdi. Peki, Ruşen Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Ruşen Çakır neden ifadeye çağrıldı?

RUŞEN ÇAKIR KİMDİR?

Ruşen Çakır, Hopa’da doğdu ve 4 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. 1972 yılında Galatasaray Lisesi’nde öğrenimine başladı. Gençlik döneminde siyasi olayların etkisiyle 1981 Şubat – 1982 Ağustos arasını Hasdal ve Metris askeri cezaevlerinde tutuklu olarak geçirdi. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü yarıda bırakarak askere gitti.

Gazetecilik Kariyerinin Başlangıcı

Çakır, gazetecilik mesleğine 1985 yılında Nokta dergisinde adım attı. Ardından Tempo, Cumhuriyet, Milliyet, CNN Türk, NTV, Vatan ve Habertürk gibi önemli medya kuruluşlarında görev aldı.

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nda Demokrasi, Sivil Toplum ve İslam Dünyası programını yönetti. Açık Toplum Vakfı'nın danışma kurulunda yer aldı.

2007’de sosyolog Şerif Mardin’le yaptığı ve “mahalle baskısı” kavramının gündeme oturmasına neden olan röportajı, Türkiye’de geniş yankı uyandırdı.

Akademik Çalışmalar

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde Çağdaş İslamî Siyasî Düşünce ve Türkiye dersini verdi.

Ayrıca Buffalo New York Devlet Üniversitesi’nde İslam, Demokrasi ve Sivil Toplum üzerine dersler yürüttü.

Gazetecilikte Önemli Dönemler

2002 yılının Aralık ayından 11 Ekim 2014’e kadar Vatan gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Daha sonra Habertürk gazetesine geçti ve burada 2016 yılına kadar yazılarına devam etti.

Eylül 2008 – Aralık 2011 arasında NTV’de yayın danışmanı olarak görev aldı.

Medyascope.tv’nin Kuruluşu

Ruşen Çakır, 20 Ağustos 2015’te yayına başlayan medyascope.tv’nin kurucu yayın yönetmeni oldu ve çalışmalarını burada sürdürmektedir. Dijital gazeteciliğin öncü isimleri arasında kabul edilir.

Özel Hayatı

Hopa kökenli bir Laz olan Çakır, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Kendini komünist olarak tanımlamaktadır.

Galatasaraylılar Derneği ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.

Yazar Müge İplikçi ile evlidir ve bir erkek çocuk babasıdır. Ayrıca Metin Lokumcu'nun akrabasıdır.

Kitapları

Ruşen Çakır, Türkiye’de siyaset, İslamcılık, toplumsal hareketler ve güncel politikalar üzerine çok sayıda kitaba imza atmıştır. Öne çıkan eserlerinden bazıları şunlardır:

Ayet ve Slogan – Türkiye'de İslami Oluşumlar (1990)

Vatan Millet Pragmatizm (1991)

Sol Kemalizme Bakıyor (1992)

Ne Şeriat Ne Demokrasi – RP’yi Anlamak (1994)

Hatemi'nin İranı (2000)

Derin Hizbullah – İslamcı Şiddetin Geleceği (2001)

Recep Tayyip Erdoğan: Bir Dönüşüm Öyküsü (2001)

Nereye Gitti Bu Ülkücüler (2003)

Türkiye'nin Kürt Sorunu (2004)

Mahalle Baskısı (2008)

100 Soruda Erdoğan-Gülen Savaşı

Ji Realîteya Kurd Ber Bi Realitêya Kurdistan (2015)

Çevirileri

Kızıl Ordu Fraksiyonu: Avrupa'da Gerilla Mücadelesi (2000)

RUŞEN ÇAKIR NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatını verdi.

Gazeteciler; “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” suçlamalarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verecek.