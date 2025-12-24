'Rüşvet' suçlamasıyla tutuklanan Rezan Epözdemir hakkındaki MASAK raporu tamamlandı: Mali profili, hesap hareketleri, mal varlığı...

Avukat Rezan Epözdemir’in “rüşvete aracılık etme” suçu iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması geçtiğimiz hafta Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde görüldü.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Rezan Epözdemir hakkında tutukluluğa devam kararı verildi. Aynı soruşturmada adı geçen eski savcı Cengiz Çallı ise tutuklandı.

Epözdemir hakkında “Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu” başlığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 13 Eylül’de hazırlanan 98 sayfalık rapor ortaya çıktı. Raporda, avukat Rezan Epözdemir’in mali profili, hesap hareketleri ve mal varlığı ayrıntılı biçimde incelendi.

TANIK ANLATIMI: “PARAYI ELDEN VERDİM”

Raporda yer verilen tanık beyanlarına göre, “change araç” dosyası olarak bilinen soruşturma sürecinde, araçlar üzerindeki şerhin kaldırılması karşılığında 50 bin avronun elden Epözdemir’e teslim edildiği ileri sürüldü.

Tanık, daha sonra “makaron operasyonu” olarak bilinen dosyada ise 150 bin dolar rüşvet karşılığında tahliye vaadi verildiğini, paranın savcı Cengiz Çallı ve Epözdemir arasında paylaşıldığını iddia etti.

TAŞINMAZ ZİNCİRİ: AL-SAT-GERİ AL

MASAK, Epözdemir adına İstanbul Eyüpsultan’da 9 adet işyeri ve Arnavutköy’de taşınmazlar bulunduğunu tespit etti. Rapora göre, 2022 yılında cebri satış yoluyla edinilen işyerlerinin kısa süre içinde üçüncü kişilere devredildiği, ardından 2023’te tekrar Epözdemir’e geçtiği belirlendi. Bu işlemlere kaynaklık eden banka transferlerinin bir bölümüne ise rastlanılamadığı kaydedildi.

KREDİ KULLANIMI “OLAĞAN DIŞI”

Raporda, taşınmazların devredildiği isimlerden Veysi Karaman’ın, yüksek tutarlı kredi kullanıp kısa sürede erken kapama yapmasının, yüz binlerce liralık komisyon ödemesine rağmen gerçekleştiği vurgulandı. MASAK, bu işlemlerin “hayatın olağan akışına aykırı” olduğunu değerlendirdi .

NAKİT PARA VE LÜKS ARAÇ

MASAK, Epözdemir’in banka hesaplarında yüksek tutarlı ve sık nakit yatırma işlemleri bulunduğunu, bu işlemlerin mesleki gelir profiliyle uyumunun tartışmalı olduğunu kaydetti.

Ayrıca 2024 model Mercedes-Benz S 580 Maybach aracın alım sürecinde, aracın önceki sahibinin Epözdemir’in yanında makam şoförü olarak çalıştığına dikkat çekildi.

MASAK’TAN SAVCILIĞA

Raporda, elde edilen bulguların Türk Ceza Kanunu’nun rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, mali analiz sonuçlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği ifade edildi.