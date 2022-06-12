İktidara yakın gazete duyurdu: Bankalarda rüşvetle kredi dönemi başladı!
İktidara yakın Türkiye gazetesi, bazı banka müdürlerinin, kara listedekilere rüşvetle kredi verdiğini öne sürdü.
İktidara yakın Türkiye gazetesi, kredi danışmanı diyen komisyoncularun anlaştıkları banka müdürleri vasıtasıyla kara listede olan kişilere kredi çıkardığını belirtti.
Haberde, “Yasa dışı işlem üzerinden banka müdürü ve komisyoncu yüzde 25 pay alıyor. Nakit ihtiyacı olan kişi bu duruma razı oluyor, bankaların batak kredileri ise çığ gibi büyüyor.” denildi.
Kaan Zenginli'nin haberine göre, "Türkiye’de 3,5 milyon kişinin kredi sicili bozuk. Kara listede olan bu kişiler bankalardan kredi alamıyor. Ancak nakit ihtiyaçlarından dolayı farklı alternatif yollar arıyorlar. Tefeciler en bilinen ve mecbur kalınan adres olarak öne çıkıyor. Ancak yasa dışı ve geri ödemesi yüksek olduğundan dolayı vatandaşlar bu seçeneği pek kullanmak istemiyor. Tam bu noktada dolandırıcılar ve komisyonculara fırsat doğuyor. 'Kara listede olabilirsiniz, hiç çalışmıyor olabilirsiniz hatta bir geliriniz de olmayabilir. Ama size her durumda kredi hazır’ gibi vaatler sunan bu kişiler çeşitli yollarla ya sizi dolandırıyor ya da çıkardığı kredi üzerinden komisyonunu alıyor."
"BİNLERCE KİŞİ BAŞVURUYOR"
"Sistem iki şekilde işliyor. Birincisi kredi komisyoncular adı verilen şebekeler. Bu kişiler anlaştıkları banka müdürleri vasıtasıyla belli bir limite kadar kredi çıkarılmasını sağlayabiliyor. Kredi siciliniz bozuk olsa dahi, şube yetkisinde olan belli meblağları alabiliyorsunuz. Örneğin 40 bin liralık bir krediye başvurdunuz. Kendine kredi danışmanı diyen komisyoncu sizden tüm evraklarınızı alıyor. Banka müdürü vasıtasıyla başvurunuz yapılıyor. Çıkan kredinin yüzde 25’lik kısmı (10 bin TL) müdür ve komisyoncu arasında bölünüyor. Sizin elinize 30 bin lira geçiyor. İnternet siteleri bulunan, çağrı merkezleri olan ve kurumsal şirket gibi davranan bu komisyonculara yılda binlerce kişi başvuruyor. Emniyet ekipleri bu tür yapıları deşifre ederek gerekli cezaları veriyor. Geçen yıl İstanbul’da bu yöntemle binlerce kişiye kredi çıkarıp komisyon alan bir çete çökertilmişti."
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