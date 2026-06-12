Rusya Günü Ankara’da kutlandı: Kızılordu Korosu İzmir Marşı okudu

Rusya Federasyonu'nun kuruluşunu ve egemenliğini simgeleyen 12 Haziran Rusya Günü için önceki akşam Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi. Rusya Büyükelçisi Sergey Verşinin’in ev sahipliği yaptığı etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya’nın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinliğin başında iki ülkenin milli marşları okundu. İstiklal Marşı’nı tenor opera sanatçısı Baran Can Çördükçü okudu.

‘EN ÖNEMLİ VAZİFEM...’

Türkiye’ye Mart ayında gelen Rus Büyükelçi Verşinin, “Sizlere bugün burada Rusya Federasyonu’nun Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi olarak ilk kez hitap ediyor olmaktan hususi bir kıvanç duyuyorum. Henüz Türkiye’de kısa bir süredir bulunmama rağmen, ilişkilerimizin ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğuna; karşılıklı saygı ve güvenin, her iki tarafa da fayda sağlayan çözüm arayışlarında gösterilen çabanın ve pragmatizmin ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için ne denli sağlam bir temel teşkil ettiğine sarih bir şekilde kâni olmuş bulunmaktayım. Rusya-Türkiye işbirliğinin daha da kuvvetlendirilmesini, üstlendiğimiz misyonun en önemli vazifelerinden biri olarak görmekteyim. Memleketlerimiz arasındaki bağların geliştirilmesi hususunda ellerinden gelen gayreti gösteren tüm Türk partnerlerimize ve elbette ki Türkiye’de yaşayan yurttaşlarımıza şükranlarımı ifade etmek isterim. Sizlerin çabaları, Rusya ve Türkiye halklarının birbirlerini daha iyi anlamalarına, Rus dili ve kültürünün korunmasına, insanî işbirliklerinin gelişmesine vesile olmaktadır” diye konuştu.

‘YAKIN MESAİDE OLACAĞIZ’

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ise, “Rusya Federasyonu hükümetini ve dost Rus halkını bu önemli günde en içten dileklerimle tebrik ederim. Köklü tarihleri, güçlü devlet gelenekleri ve diplomatik birikimleriyle Türkiye ve Rusya; bulunduğumuz coğrafyanın istikrarı ve geleceği açısından özel öneme sahip iki ülkedir. Yüzyıllara dayanan ilişkilerimiz, zamanın ve şartların ötesinde karşılıklı saygı ve ortak çıkar anlayışı temelinde gelişmeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde önümüzdeki dönemde Türk-Rus ilişkilerindeki bu olumlu ivmenin daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sayın Büyükelçi, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi olarak görevinize yakın zamanda başlamanız vesilesiyle sizi bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da güçlenmesine yönelik çabalarda sizlerle yakın mesai içinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.

KIZILORDU KOROSU’NDAN İZMİR MARŞI

Konuşmaların ardından Rus Kızılordu Korosu konser verdi. Koro, İzmir Marşı’nı da okudu. Bu sırada perdeye Atatürk ve Kuvayı Milliye görselleri yansıtıldı.