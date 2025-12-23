Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği'nde yeni yıl resepsiyonu: Katılımcılara ‘Angara Ekspresi’ dergisi verildi

Rusya Federasyonu yeni yılı Ankara’daki büyükelçilik yerleşkesinde kutladı.

Dün akşam düzenlenen resepsiyona arasında Çin’in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin’in de olduğu yüze yakın kişi katıldı.

DERGİ HEDİYE EDİLDİ

Etkinlikte yemek ve içki ikramı yapılırken, Rusya’nın Türkiye maslahatgüzarı Aleksey İvanov, davete icabet eden katılımcılara teşekkür etti.

Katılımcılara ayrıca, Rusya’nın Türkiye’deki misyonunun hazırladığı ‘Angara Ekspresi’ dergisi hediye edildi.

İlk sayısı yayımlanan 3 ay süreli derginin önsözünde Maslahatgüzar İvanov, “Bültenimiz, Rusyalı diplomatlarımızın Türkiye’deki iş ve sosyal hayata gayriresmi bakışlarını temsil ediyor. Bültenimizi eline alan okurlarımız, muhtemelen bu isim ne anlama geliyor diye soracaktır. Angara Ekspresi en başta toplayıcı bir imgedir. 1922 senesinin Ankara’sını bir tasavvur edelim. Türkiye’nin tarihinde bir dönüm noktasından geçtiği o aralıkta, mühim bir görevle Türkiye’ye gönderilen (İlk Sovyet Büyükelçisi) Semyon Aralov, şehrimize ilk adımını o garda atıyor. Kendisinin faaliyetleri, iki ülke arasındaki karşılıklı saygı ve güvenin sembolü haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

24 sayfalık dergide yeni yıla ilişkin yazılar, Rusya-Türkiye ilişkilerine yönelik analizler, gezi yazıları ve yemek tarifleri yer aldı.