Rusya’dan gelen ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı
Rusya’nın Yisk Limanı'ndan çıkış yapan 6 bin 99 ton ay çiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç Kanalı'nı geçerek İstanbul Boğazına ulaştı.
Tonlarca ayçiçek yağını taşıyan yük gemisi, Rusya’nın Yisk Limanı’ndan çarşamba günü hareket etti. Kerç kanalını geçerek saat 01.30’da İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda geçiş yaptı.
15 MART’TA MERSİN LİMANI’NDA OLMASI BEKLENİYOR
Gemi geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. İstanbul Boğazından geçişini tamamlayan yük gemisi, Marmara Denizi’nden geçip Çanakkale Boğazı’na doğru yol aldı.
Ayçiçeği yağı yüklü geminin 15 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor.
İlgili Haberler
- Ayçiçeği üreticileri isyanda, Erdoğan'a seslendiler: 'Dön artık kendi üreticine bak'
- Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ilin 7 ilçesinde yağlık ayçiçeği kararı
- Türk medyası bunu da gördü; Ayçiçeği yağı ile yıkandı!
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar!
- 'Onların zamlarından kafamız durdu'
- İstanbul kara teslim oldu: Yağışlar ne kadar sürecek?
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı
- Fatsa'da halkın mücadelesi sürüyor
- AKP'li yurttaşın 'ekonomi' sorusuna yanıtı gündem oldu
- Yurt davası 14 yıldır sonuçlanmadı
- Servis minibüsü devrildi: 3 kadın işçi yaralandı
- THY 180 seferini iptal etti
En Çok Okunan Haberler
- Ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı
- Ankara’da ulaşıma zam
- Aşkın Nur Yengi’nin acı günü
- 'Hayatının en büyük mücadelesine hazırlanıyor'
- İstanbul'da kritik gün: En yoğun kar yağışı bekleniyor!
- Kiev’e saldırmaya hazırlanan Rus tankları imha edildi
- Deutsche Bank Rusya'dan çekilme kararı aldı
- THY 407 uçuşu iptal etti!
- Hindistan yanlışlıkla Pakistan’a füze fırlattı
- Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar!