Türk medyası bunu da gördü; Ayçiçeği yağı ile yıkandı!
Türk medyası bunu da gördü... Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, canlı yayında kazağını çıkararak bir bidon ayçiçeği yağını üzerine döktü.
Youtube'da yayınlanan Al Sana Haber programında tepki çeken görüntüler meydana geldi.
Yayına geç kaldığı için programın moderatörü Seyhan Soylu'dan ceza alan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, canlı yayında kafasından aşağıya bir bidon ayçiçeği yağı döktü.
"200 TL BENCE ÇOK AZ"
Ayçiçeği yağı zammını az bulan Candan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlar yağ alamıyor ama biz alabiliyoruz. Bazen yağ içiyorum ve ayaklarımı yıkıyorum. 200 TL bence yağ için çok az. Bence 1000 TL olmalı. Çünkü benzine ne kadar ödüyorlar? Yağa ne kadar ödüyorlar? Yağ da bir insanın benzini. Bu zamanda ne ucuza alınıyor ki yağı ucuza alsınlar? Yağa haksızlık oluyor"
Candan'ın bu hareketleri sosyal medyada tepki topladı.
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