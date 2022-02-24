Rusya'ya bir tepki de Abdullah Gül'den: 'Bölge için örtülü tehdit'

24 Şubat 2022 Perşembe, 16:39

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından devam eden çatışmalar üzerine bir açıklama da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Abdullah Gül, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepkisini "Bu davranış biz dahil, tüm komşular ve bölge için örtülü tehdittir" sözleriyle dile getirdi.

Rusya’nın diplomatik yolları terk ederek Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saldırısı, uluslararası hukuku ve anlaşmaları tanımadığının ilanıdır. Bu davranış biz dahil, tüm komşular ve bölge için örtülü tehdittir. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) February 24, 2022

Abdullah Gül şunları belirtti:

"Rusya’nın diplomatik yolları terk ederek Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saldırısı, uluslararası hukuku ve anlaşmaları tanımadığının ilanıdır. Bu davranış biz dahil, tüm komşular ve bölge için örtülü tehdittir.

Göç, hastalık ve büyük ekonomik sorunların üstüne savaşın getireceği yıkım, insanlık dramı ve düşmanlıkların körükleneceği yeni bir dönemi önlemek, Rusya’nın diploması kulvarına dönmesiyle mümkündür."